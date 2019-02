Cearenses escapam de tragédia e encaram trauma com a morte de colegas

Eles acreditavam estar realizando o maior sonho de suas vidas ao ingressar nas categorias de base do time de maior torcida do País, mas tudo virou um grande pesadelo para vários garotos, na manhã dessa sexta-feira (8), quando um incêndio de grandes proporções no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, acabou vitimando 10 atletas e deixando outros três feridos. Todas as vítimas foram identificadas: Athila Paixão, de 14 anos; Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas; 14 anos; Bernardo Pisetta, 14 anos; Christian Esmério, 15 anos; Gedson Santos, 14 anos; Jorge Eduardo Santos, 15 anos; Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos; Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos; Samuel Thomas Rosa, 15 anos; Vitor Isaías, 15 anos.

Entre os que escaparam da tragédia ocorrida no Ninho do Urubu estão os jovens cearenses Cauan Emanuel Gomes Nunes (14) e Francisco Dyogo Bento Alves (15), atacante e goleiro, respectivamente. Eles foram encaminhados para um hospital juntamente com o zagueiro Jhonatan Cruz Ventura (15), que teve mais de 30% do corpo queimado.

Cauan e Dyogo estão fora de perigo, mas com certeza irão carregar, por muito tempo, uma imagem muito triste, que marcará os primeiros passos de suas carreiras.

Assim como os demais que estavam no local da tragédia, os dois cearenses demonstraram grande talento e logo despertaram a atenção do clube carioca. Cauan era o que tinha mais tempo no Rio do Janeiro, com três anos de Flamengo.

Ele foi apresentado a um observador do Rubro-Negro quando iria fazer uma avaliação na Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra, clube do subúrbio de Fortaleza. "Na semana seguinte à avaliação, o observador do Flamengo viu o talento e a qualidade do Cauan e decidiu levá-lo em comum acordo com os pais do atleta. E como todo jovem que sonha em jogar no Flamengo, ele logo colocou o sorriso no rosto e foi para lá", disse o presidente do Estação, Odécio Marques, em contato com a reportagem do Diário do Nordeste.

Já Dyogo ganhou notoriedade no clube cearense ao se destacar com grandes atuações e a personalidade que exige a posição de goleiro. Já aos 12 anos de idade, ele assumiu a titularidade da sua categoria e foi conquistando títulos. Foi assim nos anos de 2016 e 2017, quando se sagrou campeão sub-13.

"Depois disso, chegou um representante do Flamengo, que já tinha observado alguns jogos do Dyogo e viu nele muita qualidade. O Dyogo, inclusive, tinha proposta do Fluminense, mas preferiu o Rubro-negro, pois lá ele teria uma ajuda de custo para se manter", destacou Odécio Marques.

Dyogo teve as mãos queimadas, mas tem garantias de recuperação

Angústia

"Pai, tô bem. Graças a Deus!". Foi essa, talvez, a frase mais importante que ouviu seu Francisco Bento Alves, pai do goleiro Dyogo, em toda sua vida. O garoto mandou um vídeo do hospital onde recebia o atendimento, conseguindo tranquilizar seus familiares em Fortaleza.

Antes disso, a agonia tomou conta dos parentes. Eram 8h30 da manhã quando Naiane Bento Alves, irmã de Dyogo, recebeu a notícia que ela tanto esperava: seu irmão estava bem! Mais cedo, ela foi surpreendida ao levar o filho na escola e ver o grupo da família no WhatsApp informando sobre a tragédia e querendo saber informações do goleiro.

Naiane preferiu se dirigir à casa do pai, onde recebeu a confirmação de que o irmão estava entre os feridos que foram resgatados, mas estava hospitalizado. "Depois disso, às 10h30, a gente conseguiu falar com ele e confirmar que estava tudo bem, que ele estava só com os dedos queimados", explicou a dona de casa, que pediu oração para as vítimas.

Cauan ajudou a salvar amigos do incêndio

Herói

"O Cauan estava bem forte, reclamando que queria comer e isso me confortou bastante. Estava bastante sujo ainda, com queimadura nos dedos e pé machucado porque tinha quebrado a janela de vidro para salvar alguns companheiros". As declarações da ex-presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, dão conta de que Cauan teve uma atitude de herói ao ajudar seus companheiros a se livrarem do incêndio.

Ainda nervoso e ao mesmo tempo aliviado, o pai, Jhonny Emanuel, confirmou ontem mesmo que o atleta estava bem e não corria risco de morte. Tanto o pai quanto a mãe de Dyogo, assim como os familiares de Cauan, vão acompanhar a recuperação dos filhos de perto, no Rio de Janeiro, a pedido do Flamengo.