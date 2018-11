Ceará: vitória para cumprir meta

A derrota para o Bahia, na última quarta-feira, na Fonte Nova, não estava nos planos do Ceará, já que a equipe se manteve com 38 pontos agora em 34 rodadas, mas não afetou o planejamento da equipe para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao fim da rodada, o Ceará se manteve fora do Z-4, em 16º lugar, já que a vitória do Botafogo sobre a Chapecoense ontem manteve o Vovô com 1 ponto de vantagem para a zona.



Para Lisca, embora a derrota para os baianos, por 2 a 1, não estivesse nos planos, ele projetava conquistar 4 de 9 pontos, nos 3 jogos contra Inter, Bahia e Fluminense, próximo adversário, na segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã. Assim, como conquistou 1 ponto diante do Colorado, no Castelão, uma vitória contra o Flu mantém o planejamento do Ceará firme.

“Minha projeção sempre foi de 4 pontos em 9 nestes 3 jogos. Conquistamos um, contra o Inter, buscamos contra o Bahia, mas já que não conseguimos, o objetivo é conquistar contra o Fluminense. Vamos descansar, lamber as feridas após a dura derrota para o Bahia e buscar a vitória no Maracanã”, disse o treinador do Ceará.

Em seguida, Lisca complementou que o objetivo é chegar aos 41 pontos antes do jogo contra o Paraná, na quinta-feira, já que vencendo, o clube alcança os 44, meta de pontos da comissão técnica para a permanência.

“O objetivo sempre foi chegar no jogo com o Paraná com 41 pontos, vencer a partida e subir para 44. É um projeção viável e estamos vivos, dependendo de nossas próprias forças”, finalizou ele.

Disputa acirrada



Restando 4 rodadas para o fim da Série A, com dois jogos em casa e dois fora para todos, o Vovô disputa a permanência com mais 7 equipes: Fluminense (12º com 41 pontos), Corinthians (13º com 40), Vasco (14º com 39), Sport (15º com 38), Chapecoense (17º com 37), Vitória (18º com 36) e América/MG (19º com 34).

Ou seja, o Alvinegro está no “bolo” e pode até alcançar a zona da Sul-Americana (13ª colocação) nas próximas rodadas. O Vovô enfrenta Fluminense (F), Paraná (C), Atlético/PR (F) e Vasco (C).