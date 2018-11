Ceará tem 4 jogos e 7 adversários diretos na luta pela permanência

Após o fim da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a disputa pela permanência afunilou, agora com condições iguais para as 8 equipes que ainda a disputam: com quatro jogos para cada time, dois em casa e dois fora. E o Ceará, como um dos clubes que lutam bravamente pela permanência, mesmo com a derrota para o Bahia, em Salvador, na última quarta-feira, por 2 a 1, mantém boas chances de ficar na elite nacional.

Ao encerrar o rodada fora do Z-4, com 38 pontos, o Vovô é o 16º colocado, e com 1 ponto de vantagem para a Chapecoense, time que abre o Z-4.

Segundo os cálculos do cálculos da Espn Brasil, o Vovô tem apenas 15% de chances de queda, acima de 5 clubes: América/MG (93%), Vitória (80%), Chapecoense (42%), Sport (42%) e Vasco (21%). Além deles, ainda correm risco Corinthians, com 6%, e Fluminense, com 2%.

Embora o Vovô tenha pontuação próxima de Vitória (36), Chapecoense (37), Sport (38) e Vasco (39), o risco de queda do Alvinegro é menor pela dificuldade dos jogos que cada clube um enfrentará. O Vozão terá dois confrontos diretos (Fluminense, no Maracanã, dia 19, às 19 horas) e Vasco, em casa, no dia 2 de dezembro), encara um time já rebaixado (o Paraná, em casa, na próxima quinta-feira, 22, às 20 horas) e um que disputa vaga na Libertadores (Atlético/PR, fora, no dia 25).

O adversário mais direto do Vovô na disputa, a Chapecoense, terá uma tabela mais difícil: são dois postulantes à vaga na Libertadores - Grêmio (F) e São Paulo (C) - e dois confrontos diretos - Sport (C) e Corinthians (F).

Outros dois rivais do Vozão, Sport e Vasco, também têm mais chances de queda pela dificuldade de suas tabelas. O time carioca, por exemplo, encara o Corinthians (F), um postulante à Libertadores - São Paulo (C), o líder e favorito ao título Palmeiras (C), e encerra fora com o Ceará.

Projeção

Outro dado interessante é a projeção de pontos de cada equipe até o fim da Série A. Se vencer apenas os jogos em casa que ainda tem, o Vovô chega aos 44 pontos e terminaria na 14ª colocação. Pela projeção, seriam rebaixados para a Série B: Paraná (23 pontos), América/MG (38), Vitória (39) e Chapecoense (42).

A projeção é a mesma feita pelo técnico Lisca, do Ceará. “A zona de corte é 44 pontos e ainda viável para nós. O alento, apesar da derrota, é que estamos vivos e precisamos de duas vitórias. Agora, é o momento de nos unirmos. Serão 4 jogos e faremos tudo ao nosso alcance para manter o Ceará na Série A”, disse ele.