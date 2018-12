Ceará sonda três atacantes

No Ceará, um dos setores com mais necessidade de reforços é o ataque. E para a função de centroavante, o clube tem interesse em 3 jogadores, para preencher a lacuna deixada com a saída de Arthur para o Palmeiras: Matheus Matias, do Corinthians, Leandro Pereira, da Chapecoense, e Edson Cariús, do Ferroviário. Os três foram sondados pelo Vovô, que conta apenas com Ricardo Bueno para o ataque e busca mais 2 centroavantes.

Matheus, de 20 anos, se destacou no ABC e está no Timão. Mas no time paulista ele praticamente não entrou em campo. Por isso, busca outro clube para ser mais aproveitado. Segundo o repórter Déo Luís, da Rádio Verdes Mares, Matheus Matias está acertado com o Vovô e bem próximo de assinar contrato. Ele viria por empréstimo.

Em entrevista ao programa Quatro em Campo, da rádio CBN, o técnico Lisca admitiu interesse no atacante. "Eu gostaria muito de contar com ele, porque conheço o jogador desde o ABC. É um menino que vem da Seleção Brasileira de Fut7 e tem muita coisa para crescer ainda. Acho que tenho muito a acrescentar para ele, porque reconheço o potencial a ser desenvolvido".

O outro centroavante é Leandro Pereira, de 27 anos. O atacante, destaque da Chape na Série A, com 8 gols, recebeu sondagens de Ceará e Botafogo, mas já afirmou à imprensa catarinense que dará prioridade ao time alviverde.

Já Edson Cariús, do Ferroviário, tem contrato até o fim de 2019 e uma multa rescisória considerada alta: R$ 3 milhões. O Ferrão, inclusive, divulgou nota se queixando do assédio do Ceará a seu artilheiro. "Aproveitamos para lembrar que qualquer contato deverá ser mantido com a diretoria do Ferroviário e não diretamente com o atleta".

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, admitiu o interesse em Edson Cariús. "Como temos muitas competições ele poderia ter espaço. Mas tem contrato com o Ferroviário e temos que avaliar".