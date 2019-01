Ceará se apresenta com nove caras novas e nos braços da torcida

Foram 31 dias da torcida longe do Ceará, sem contato com o time que a orgulhou com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a espera acabou ontem, com a torcida alvinegra lotando as arquibancadas do Vovozão na apresentação do elenco para a temporada 2019.



Nem os 40 minutos de espera até a entrada do elenco no gramado esmoreceram a torcida alvinegra, que acessou o estádio com a doação de 2 quilos de alimento não perecíveis. A torcida explodiu de alegria quando o elenco entrou no gramado, em especial o técnico Lisca e o goleiro Everson, muito comemorado após renovar contrato.



O torcedor pode ver muitos remanescentes, 19 ao todo, e nove caras novas: o zagueiro Charles, o lateral direito Cristovam, o volante William Oliveira, os meias Chico e Fernando Sobral e os atacantes João Paulo, Matheus Matias, Vitor Feijão e Willie. A ausência foi o meia Felipe Baxola, último a ser confirmado como reforço do Vovô. O atleta se apresenta apenas hoje, disse a assessoria de comunicação do clube.



A primeira atividade no elenco foi física, sob a supervisão do novo preparador físico da equipe, Marcelo Rohling.

A equipe alvinegra estreia na temporada no dia 17 de janeiro, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, no Castelão. Assim, o clube terá 14 dias de preparação para as competições no 1º semestre: Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A.



Mais quatro

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que ainda busca quatro reforços, todos para o setor de frente. Ele confirmou proposta para Rafael Sóbis e mantém o interesse no trio Marinho, Leandro Carvalho e Wescley. “Vamos contratar quatro jogadores para o setor ofensivo. Confirmo a proposta ao Sóbis e o interesse nos três jogadores”. informou ele.