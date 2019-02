Ceará recebe Altos/PI no Castelão de olho na liderança do grupo B

Inserido em uma maratona de jogos nos meios e fins de semana, o Ceará volta a jogar neste sábado (9), pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida é atrasada da 3ª rodada, com o Alvinegro recebendo o Altos/PI, no Castelão, às 16 horas (horário de Fortaleza), em busca da liderança do Grupo B. Com os resultados da rodada, o Vozão caiu para a 4ª colocação com quatro pontos, mas em caso de vitória, chegará a sete e ultrapassará Bahia, CSA e Botafogo/PB, todos com cinco pontos.

O Altos faz uma campanha ruim na Copa do Nordeste, com apenas dois pontos e vem de goleada impiedosa para o Santos - por 7 a 1 pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Estádio Albertão, em Teresina.

Com o Vozão jogando no meio de semana pela Copa do Brasil com os titulares, classificando-se ao empatar em 1 a 1 com o Central/PE, fora de casa, a formação a ser utilizada pelo técnico Lisca é uma incógnita pela maratona de jogos.

A sequência do Ceará é dura, com jogos contra Horizonte (dia 13 no Castelão), Vitória (dia 16 no Barradão) e Guarany de Sobral (dia 20 no Castelão). Como o clássico com o Vitória é a prioridade no mês, ou seja, com os titulares em tese escalados, uma maior possibilidade é Lisca escalar os titulares hoje e poupar diante do Horizonte, na quarta-feira, pensando no Vitória.

Se escalar um time reserva hoje contra o Altos, contrariando a lógica, ele abriria a possibilidade de atuar dois jogos seguidos com os titulares, diante de Horizonte e Vitória.

A verdade é que o treinador mostrou-se em dúvida quanto à formação a ser utilizada. "O jogo já é sábado e muito importante para nós, pois como estamos com uma rodada de defasagem, caímos para a 4ª posição em nosso grupo pela Copa do Nordeste. Uma vitória nos leva para a liderança. Então, a nossa vida está assim agora. Na quarta foi esse sufoco aqui para classificar na Copa do Brasil, no sábado vamos tentar chegar à liderança no Nordeste e quarta já tem o Cearense, que estamos na liderança pelo saldo de gols. É muito difícil para o treinador. É um quebra-cabeça difícil de administrar", despistou.

O zagueiro Valdo reforçou o mistério da escalação e espera um jogo difícil. "O professor ainda não definiu quem vai jogar. Mas eu quero jogar, pois a pré-temporada foi curta. Eu prefiro estar jogando para ganhar ritmo. Será um jogo difícil, mas quanto mais buscarmos a vitória, mais perto da classificação estaremos".

Maratona

Lisca justificou que seu grupo ainda é reduzido e que precisa ainda de contratações.

"Nosso grupo ainda está um pouco reduzido, vamos precisar colher mais atletas para essa maratona. Só temos 23 jogadores de linha no elenco, com as lesões recentes de Charles e Pedro Ken, além do Quixadá e Tiago Alves que ainda estão fora. Iremos agregar alguns jogadores da base, para dar sustentação de treinos. Quero meu grupo com 27 ou 28 atletas". E para fechar o grupo, o técnico do alvinegro espera contratações. "Devemos trazer de um a dois jogadores".