Ceará parte para dois jogos fora

Dando sequência à maratona de jogos no início de temporada, o Ceará se prepara para uma semana desgastante, com dois jogos seguidos e decisivos fora de casa. O Alvinegro atuará na quarta-feira, às 19h15, contra o Foz do Iguaçu, no Estádio ABC, no interior do Paraná, em jogo único por uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Após o decisivo duelo, o Vovô volta a campo no sábado, contra o Sergipe, em Aracaju, às 16 horas, pela Copa do Nordeste.

E para não desgastar ainda mais os jogadores, a delegação alvinegra viajou ontem às 17h05 com 23 jogadores e só retornará para a capital cearense após os dois jogos, seguindo direto do Paraná para Sergipe.

O técnico do Vozão, Lisca, admitiu que a logística é complicada. "A viagem é mais longa, a logística é um pouco complicada. Irão dois grupos. Conseguimos ir todos os jogadores no mesmo dia, mas algumas pessoas da comissão vão viajar somente terça (hoje)", declarou o treinador.

Com um grupo grande, de 23 jogadores, Lisca poderá mesclar o time nas duas partidas, se assim for necessário.

"Alteramos bastante a equipe contra o Barbalha pensando nestes dois jogos. Não levei nem o Roger, nem o Samuel, pois já tínhamos trabalhado bem a equipe nos dois jogos anteriores. Espero uma dificuldade grande, como é a Copa do Brasil para todos. É foco total, decisão. É assim que estamos encarando", disse Lisca.

Em busca

Para os dois jogos fora de casa, Lisca espera um time seguro, embora tenha admitido dificuldades na temporada.

"Fora de casa, ainda estamos buscando ser mais assertivos, jogamos fora contra o CRB, Central, Vitória, este contra o Barbalha foi nosso primeiro jogo fora no Cearense. Sentimos um pouco isso também", disse ele, citando os três jogos, todos terminando empatados.

Sobre a montagem da equipe titular, o técnico ainda tem dúvida na lateral esquerda. Com dor muscular, João Lucas, que ficou de fora contra o Barbalha, é dúvida. Se for vetado, Carleto deve estrear.