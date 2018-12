Ceará, Fortaleza e Ferrão presenteiam suas torcida com reforços

O ano de 2019 promete ser marcante para os 3 grandes clubes do futebol cearense, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, após um 2018 mágico, com o Vovô permanecendo na Série A, o Leão campeão da Série B e o Ferrão levantando a taça da Série D.

Assim, com tanta expectativa com Vovô e Leão na Série A e o Tubarão da Barra na Série C, os clubes ainda buscam reforços para a temporada, procurando tornar seus elencos mais fortes já para um Campeonato Cearense que promete. Até o momento, o Ceará anunciou 8 jogadores, o Leão 5 atletas e o Ferroviário 7.

Mas quais reforços são considerados presentes de Natal para as torcidas do ‘Trio de Ferro” local? Ou estes ‘presentes’ ainda serão anunciados?

Pela repercussão em redes sociais e mídias do Sistema Verdes Mares, apenas dois reforços de cada clube podem ser considerados presentes de Natal, jogadores que agradaram mais que os demais: no Ceará, a dupla é formada pelo lateral-direito Cristovam e o meia Chico. No Leão, o goleiro Felipe Alves e o atacante Júnior Santos. Já no time coral, os atacantes Emerson Catarina e Enercino.

Ou seja, as torcidas ainda aguardam reforços de mais peso, embora os remanescentes dos três elencos podem ser considerados presentes de Natal, pelas temporadas de destaque em seus times. No Vovô, a expectativa é no trio Marinho, Felipe ‘Baixola’ e Lima, que negociam o retorno ao Vozão e seriam presentes para o torcedor.

No Leão, Edinho e Dodô são os sonhos do torcedor tricolor para reforçar o setor ofensivo do time,

Reforços

Até então, o Ceará anunciou 8 caras novas: o zagueiro Charles, o lateral-direito Cristovam, o volante Willian Oliveira e os meias Fernando Sobral e Chico, além dos atacantes Matheus Matias, Victor Feijão e Willie.

Por sua vez, o Fortaleza, até o fechamento dessa edição, havia contratado os jogadores: Paulo Roberto, volante e lateral-direito; Júnior Santos, atacante; Carlinhos, lateral-esquerdo; Felipe Alves, goleiro e Diego Ferreira, lateral-direito. A qualquer momento, a diretoria pretende aumentar essa lista, conforme os acertos forem acontecendo.



Ferroviário

O Ferrão não ficou atrás e disparou sete reforços: Klenyson, atacante; Fernandes, lateral-esquerdo; Remerson, goleiro; Leylon, volante; Emerson Catarina, atacante; Enercino, meia-atacante; Isaac, atacante. O técnico Marcelo Vilar tem sugerido nomes que possuem o perfil das competições de 2019 para mesclar com a base do time remanescente.