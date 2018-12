Ceará, Fortaleza e Ferrão ainda guardam reforços de peso ao torcedor

As expectativas para o próximo ano são ainda maiores para os grandes clubes do futebol cearense. Ceará, Fortaleza e Ferroviário prometem ainda mais emoção após um 2018 com permanência do Vovô na Série A, título nacional do Leão na Série B e o Ferrão erguendo a taça da Série D.

Com um calendário cheio nesta temporada que já vai começar, os clubes buscam fortalecer os elencos para encarar Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileirão. A ansiedade então fica por conta do torcedor, que aguarda os novos nomes das equipes. Com oito reforços do Ceará, sete do Ferroviário e cinco do Fortaleza, os presentes de natal ainda estão por vir.

Pela repercussão em redes sociais do Sistema Verdes Mares, através do mercado da bola, os jogadores mais pretendidos pelo torcedor alvinegro são o trio Felipe ‘Baixola’, Lima e Marinho, ambos com negociações avançadas. Pelo Leão, o sonho de consumo atende pelos remanescentes Edinho e Dodô, que pertencem ao Atlético/MG e querem voltar ao Pici.

Apesar das dificuldades financeiras, as contratações ainda foram modestas. Disputando a elite do futebol brasileiro, as equipes ganham a concorrência de outros gigantes e ainda precisam proteger suas principais peças. Dentre os nomes anunciados, destaque para a dupla formada pelo lateral-direito Cristovam e o meia Chico, no Ceará. No Tricolor do Pici, o goleiro Felipe Alves e o atacante Júnior Santos. Já no Tubarão da Barra, os atacantes Emerson Catarina e Enercino.

Reforços

Até então, o Ceará anunciou 8 caras novas: o zagueiro Charles, o lateral-direito Cristovam, o volante Willian Oliveira e os meias Fernando Sobral e Chico, além dos atacantes Matheus Matias, Victor Feijão e Willie.

Por sua vez, o Fortaleza contratou os jogadores: Paulo Roberto, volante e lateral-direito; Júnior Santos, atacante; Carlinhos, lateral-esquerdo; Felipe Alves, goleiro e Diego Ferreira, lateral-direito

O Ferrão não ficou atrás e disparou sete reforços: Klenyson, atacante; Fernandes, lateral-esquerdo; Remerson, goleiro; Leylon, volante; Emerson Catarina, atacante; Enercino, meia-atacante; Isaac, atacante. O técnico Marcelo Vilar tem sugerido nomes para mesclar com a base do remanescente.