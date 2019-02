Ceará estreia contra o Floresta na 2ª fase do Campeonato Cearense

Após 30 dias de pré-temporada e apenas três jogos oficiais, o Ceará finalmente estreia no Campeonato Cearense 2019. O Alvinegro, que por ser o atual campeão entra apenas na 2ª fase, encara o Floresta, neste domingo (3), às 16 horas, na Arena Castelão, na abertura do octogonal. O jogo é mando do Floresta, mas o sócio-torcedor do Ceará terá acesso com meia entrada.

Na atual fase, serão oito clubes, seis vindos da 1ª fase, mais Ceará e Fortaleza, com quatro avançando para as semifinais. Mesmo com uma fase só de jogos de ida, ou seja, de "tiro" curto, o Vozão inicia a luta pelo tricampeonato com um time "alternativo", já que na próxima quarta-feira (7), estreará também pela Copa do Brasil em jogo único contra o Central/PE, fora de casa.

Assim, Lisca dará oportunidade a jogadores que estão no time reserva no momento, mas que têm potencial para serem titulares logo, como o goleiro Richard, o volante Pedro Ken, o meia Chico e o atacante Roger. O goleiro e o centroavante, aliás, farão suas estreias no Vozão. Grande parte do time que estará em campo já atuou contra o Ferroviário pela Taça dos Campeões e alguns deles foram utilizados na vitória em casa sobre o Sampaio Corrêa e no empate fora contra CRB pela Copa do Nordeste.

Sobre a preparação

O técnico Lisca destacou a importância do Estadual e a diferença de estágios entre Ceará e Floresta.

"Claro que tu ganhas tempo para poder se preparar mais entrando na 2ª fase do Campeonato Cearense, mas como tudo na vida, algumas coisas se ganha e outras se perde. Perdemos em relação a ritmo de jogo, em comparação às seis equipes que vêm jogando o mês todo, mas ganhamos em não ter o desgaste", disse.

Lisca não espera um Estadual fácil, embora a equipe alvinegra esteja na Série A do Brasileiro e com um elenco mais qualificado. "Começa agora o Campeonato Cearense e será muito difícil neste ano, pela fórmula de disputa, pelo ritmo que as equipes estão. Acompanhando os estaduais que se iniciaram, muitas equipes grandes estão sendo surpreendidas, outras confirmando favoritismo. Estamos muito motivados em buscar o título, respeitando todos os adversários".

Do outro lado

O Floresta teve muitas dificuldades para conquistar a classificação para a segunda fase. O time do técnico Paulinho Kobayashi chegou para a última rodada precisando pontuar para afastar o risco de rebaixamento e conquistar uma vaga. No fim, um empate com o Horizonte foi suficiente se classificando em 5º com apenas oito pontos. Foram apenas duas vitórias, com a equipe perdendo três jogos.

Com uma campanha tão irregular, o técnico Paulinho Kobayashi espera que o time não repita os erros no octogonal e avance de fase.

"Nosso objetivo agora é minimizar os erros vistos na 1ª fase para que nesta fase não tenhamos tantas derrotas e buscar uma classificação. Os jogadores já entendem melhor a minha maneira de trabalhar e isso é positivo. O entrosamento vai aumentar a cada jogo e esperamos começar bem".

Mudança

Por conta de um problema interno da Federação Cearense de Futebol (FCF), a TV Verdes Mares não irá transmitir a partida Floresta X Ceará, que acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão. Com isso, a partida a ser exibida hoje, também às 16h, será Ferroviário X Atlético/CE. A TV Diário também transmite este confronto.