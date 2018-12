Ceará é vice-líder no quesito disciplina no Campeonato Brasileiro

O Ceará tem melhorado seus números desde que iniciou a arrancada na Série A com o atual treinador FOTO: THIAGO GADELHA

O Ceará fez o "impossível" ao se manter na Série A. Reforços pontuais, mudanças no comando técnico e 37 rodadas para encerrar a chance de rebaixamento. No entanto, para quem acreditava que não havia louros na campanha alvinegra, os números demonstram que a permanência na elite foi fruto de muita organização, trabalho dentro de campo e, acima de tudo, competência.

Com a vaga para 2019 garantida, a coroação pode vir hoje, diante do Vasco, quando o Vovô tem a chance de ir à Sul-Americana, na Arena Castelão. O estádio, diga-se de passagem, é um dos pontos da arrancada: oito jogos e a invencibilidade em casa no returno.

Para além do palco das partidas, o elenco alvinegro também teve solidez fora de casa, sendo o 8º melhor visitante da competição. A colocação coincide com a posição na tabela do returno e do ranking das defesas dos clubes.

Em campo

Dentro de campo, o Ceará ganhou destaque no setor defensivo. A equipe é a 7ª em número de rebatidas (1.115), além de ser a 2ª mais disciplinada, somando dois cartões amarelos, em média por jogo. Como valor individual, Everson é o líder da Série A no quesito defesas difíceis, sendo o 3º em intervenções fáceis (81).

O futebol em si não é o mais vistoso, mas o Alvinegro demonstrou ser letal nas oportunidades que teve. Com Lisca, o Ceará saiu de quatro gols para 32.

Em termos estratégicos, a ideia era ser objetivo. O elenco é o 16º com a posse, aparece na 9ª posição nas finalizações, mas tem um dos quatro melhores aproveitamentos no arremate, com 37,30% de acerto.