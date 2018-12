Ceará e Fortaleza visam repatriar destaques

Ceará e Fortaleza mantiveram a base das equipes que lograram êxito no Campeonato Brasileiro, mas também buscam reforços pontuais para 2019. E entre as tratativas, ambos têm a oportunidade de "repatriar" meias que foram destaques em seus times no 1º semestre. Enquanto o Ceará negocia o retorno de Andrigo, do Internacional, o Leão tenta a volta de Edinho, do Atlético/MG.

Ambos seriam a solução mais segura para setores de ligação com o ataque, já que tanto Andrigo, quanto Edinho renderam até deixarem os clubes e contam com a aprovação da torcida. Além disso, o encaixe nos times de Lisca e Ceni não seria um problema, pelo entrosamento com remanescentes do elenco.

Andrigo

Quem admitiu interesse em Andrigo para 2019 foi Lisca. "Nós estamos conversando. É um jogador que eu conheço, acho bastante interessante e teve uma passagem no Ceará muito boa. Eu posso encaixá-lo num conjunto da equipe que pode ser legal para nós e para ele", disse Lisca, em entrevista à Rádio Jornal do Comércio, de Recife.

Andrigo chegou ao Ceará no início do ano, emprestado pelo Inter, e caiu rapidamente na graças da torcida, com 6 gols em 16 partidas. Mas em uma negociação entre o clube gaúcho e o Sport, Andrigo deixou o Ceará e foi reserva na Série A pelo time pernambucano, que acabou rebaixado.

Edinho

No Fortaleza, a diretoria evita falar, publicamente, que esteja negociando com o meia Edinho, que tem contrato com o Atlético/MG até 2023, entretanto, sabe-se que foi um pedido do técnico Rogério Ceni.

Edinho estava plenamente encaixado no time que tinha Osvaldo e Gustavo na linha de frente, mas acabou negociado para o Galo Mineiro.

Leão, Edinho participou de 25 jogos e marcou quatro gols em 2018. Antes, havia sido lançado em 2014. "É um jogador de quem gostamos, mas tem contrato em vigência com o Atlético", disse apenas isso, o presidente Marcelo Paz. De férias em Baturité, o jogador informou que seus representantes é que falam por ele.