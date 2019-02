Ceará e Fortaleza prometem redobrar atenção em seus CTs

Como é de praxe após tragédias no Brasil, como o incêndio no CT do Flamengo, na última sexta-feira (8), que vitimou 10 jogadores das categorias de base e feriu outros três (entre eles dois cearenses), o acontecimento faz com que as atenções da imprensa, população e entidades sejam voltadas para todos os equipamentos de centenas de clubes no País, quanto à estrutura, visando evitar outras tragédias, dobrando a vigilância.

Ainda mais com um desastre tendo ocorrido no CT de um dos maiores e mais estruturados clubes brasileiros: o Flamengo. Tanto é que o Ministério Público do Ceará (MPCE) determinou que o Núcleo de Defesa do Torcedor (Nudetor) adote providências no sentido de fiscalizar, com auxílio do Corpo de Bombeiros, os alojamentos e locais dos Centros de Treinamento dos clubes cearenses.

Vovô e Leão

Ceará e Fortaleza, clubes de maior estrutura, poder financeiro e investimentos nas categorias de base, possuem Centros de Treinamentos para captação e revelação de atletas, com muitos deles dormindo em alojamentos. Principalmente os que não possuem residência ou família na Capital cearense. Após a tragédia, os presidentes Robinson de Castro, do Ceará, e Marcelo Paz, do Fortaleza, irão intensificar suas atenções nas estruturas desses espaços de treinamento, para evitar acontecimentos como o visto no Ninho do Urubu.

O Vovô acolhe suas categorias de base no CT Cidade Vozão, em Itaitinga, enquanto o Leão, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza. Mas enquanto no Ceará muitos jogadores das categorias de base vivem e dormem no CT, no Leão isso ocorre no Estádio Alcides Santos, no Pici. Em breve, com a inauguração do Centro de Excelência, toda a categoria de base do clube será transferida para Maracanaú, embora atualmente os atletas treinem lá.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, detalhou a estrutura oferecida pelo clube aos garotos. "No Pici, temos atletas das categorias de base morando em um prédio colado com o hotel que os jogadores profissionais concentram. Tem uma estrutura para dar todo o apoio. A gente, claro, desperta mais ainda. Olha com o nível máximo de detalhe. Eu tenho certeza que o Flamengo também olhava e foi uma fatalidade. Só lamentamos pelas famílias e pelos garotos. Lógico, cabe a nós dobramos os cuidados". Paz ressaltou ainda que agendará uma visita técnica do Corpo de Bombeiros ao Pici para possuir todos os laudos no momento em que for acolher atletas da base.

"A vantagem no Pici é que todos os prédios são no térreo e facilita qualquer situação relacionada a laudos, liberações, inspeções, já é um grande passo. Vamos fazer tudo dentro das especificações, para que em uma eventualidade não tenhamos vítimas".

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, destacou que o objetivo do Ceará é dar as condições para os atletas das categorias de base, com a vigilância aumentando para evitar tragédias como a do Flamengo.

"O papel do clube é dar todas as condições para os garotos das categorias de base. Imagino que foi um acidente, uma fatalidade, pois o Flamengo dá essa estrutura. A gente lamenta muito jovens buscando um sonho de ter uma carreira profissional serem vítimas de uma fatalidade. Algumas vidas se foram com famílias sofrendo muito. Aqui no Ceará, temos um CT moderno. Não são todos os garotos que vivem lá, que dormem lá, mas procuramos estar atentos a tudo. Temos pedagogos, assistentes sociais, acompanhamento psicológico, para mantê-los em boas condições alimentares, físicas, mentais, dar suporte na ausência da família, acolher, ser respeitado, respeitar, enfim, ser um cidadão. Mas serve de alerta, em se preocupar com energia, em manter tudo em ordem, com registros, licenças".

Sobreviventes

Entre os garotos das categorias de base do Flamengo estavam dois cearenses: Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, ambos sobreviventes. Os dois presidentes de clubes acreditam ser normal o êxodo de jogadores, mas esperam que cearenses cada vez mais utilizem as categorias de base de seus clubes.

"Eu quero evitar que isso aconteça, que os melhores fiquem por aqui. E não precisem ir para outros clubes. Às vezes, é inevitável, pois um garoto joga uma competição, tem gente observando e alguém vem na família e faz um convite. O Cauã jogou no Fortaleza, no nosso projeto", disse Marcelo Paz.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, vai na mesma linha de raciocínio. "Quem opta por ser jogador, fica aonde tiver oportunidade. Por isso, temos um CT para acolhê-los (jogadores da base), para os que não têm onde ficar, com profissionais para acompanhá-los em suas estadias. Mas não tem como evitar este êxodo".

