Ceará e Fortaleza apostam na continuidade

Em 2018, Ceará e Fortaleza fizeram uma temporada satisfatória, conquistando os resultados almejados por suas torcidas e diretorias. Enquanto o Alvinegro foi bicampeão cearense e permaneceu na Série A com uma reação notável no returno, chegando a sonhar com a Copa Sul-Americana, o Leão sagrou-se campeão da Série B, conquistando um título inédito no futebol cearense, isso no retorno para a “Segundona” depois de 8 anos de Série C.

Assim, com um ano de êxitos, mais do que natural que as duas equipes mantivessem uma base forte para 2019, segurando boa parte de seu time titular, contrastando com tempos de crise, nos quais os elencos eram praticamente todos reformulados.

Vovô

Até o momento, o Ceará continuará com 18 jogadores da temporada deste ano, com 8 deles terminando a Série A como titulares. Assim, com uma base forte, se um hipotético jogo oficial acontecesse hoje, o Vovô teria um time para entrar em campo. Ainda que com uma improvisação na lateral direita (o volante Fabinho foi utilizado por Lisca nesta posição) e apenas um atacante de ofício (Ricardo Bueno, já que Arthur foi para o Palmeiras e a dupla Calyson e Leandro Carvalho só fica após negociações por um novo empréstimo com seus clubes de origem: Brasil/RS e Botafogo), o Vovô entraria em campo com: Everson; Fabinho, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Richardson, Juninho, Ricardinho, Pedro Ken e Juninho Quixadá; Ricardo Bueno.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, destacou a importância de manter uma base forte, de jogadores que já mostraram que podem jogar a Série A pelo Ceará e render o esperado.

“O Ceará não tem pretensão de fazer caixa com jogadores, o objetivo é fazer um time competitivo. O Bahia queria montar o time do Ceará lá. Queria Luiz Otávio, Richardson e João Lucas. O Diego Cerri me ligou para sondar. Não me interessa, eu quero os jogadores aqui, tenho que segurá-los, porque eles já me mostraram que têm condição de nos ajudar e permanecer mais um ano na Série A. Eu tenho listas de empréstimos de muitos clubes, mas como o mercado está muito fechado, prefiro ficar com meus jogadores. Manter uma base de jogadores comprometidos facilitará manter o padrão ao time”.



Leão

O Fortaleza tem interesse em renovar contrato com alguns atletas campeões da Série B, embora sabendo que alguns destaques não continuarão, como o centroavante Gustavo, devolvido ao Corinthians e o meia Dodô ao Atlético/MG. Alguns titulares permaneceram, como o goleiro Marcelo Boeck, os laterais Tinga e Bruno Melo, os volantes Felipe, Derley e Pablo, o meia Marlon e os atacantes Romarinho e Marcinho.

O presidente Marcelo Paz opina sobre isso: “Eu acho que em todo time de futebol, a continuidade de uma base é importante, mas quando você muda de divisão, você tem que formar um time com o perfil da divisão. Então, tem que identificar jogadores que estavam na Série B e que ao nosso ver têm o perfil para jogar Série A e contratar atletas com esse perfil também”.