Ceará e Ferroviário decidem 1º título da temporada 2019

Um clássico que já vale título. Com estas credenciais, Ceará e Ferroviário decidem hoje a Taça dos Campeões Cearenses, em partida única, na Arena Castelão, às 16 horas. Ainda que em início de temporada, com o Vovô tendo realizado apenas um jogo oficial - goleou o Sampaio Corrêa, por 5 a 0, na última quinta-feira (17) - e o Ferrão feito 4 jogos na 1ª fase do Campeonato Cearense, os dois tradicionais rivais lutam pelo primeiro troféu em 2019, além claro, de demonstrar força em um duelo que pode se repetir mais adiante nas fases finais do Estadual.

A Taça dos Campeões Cearenses deste ano reúne o campeão cearense do ano anterior (o Ceará), contra o vencedor da Taça Fares Lopes (Ferroviário). Caso a partida termine empatada no tempo normal, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

Outro ponto do regulamento definido pelos dois clubes e a Federação Cearense de Futebol (FCF) é que serão permitidas até cinco substituições por time. O jogo terá transmissão da TV Verdes Mares, da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em tempo real.

Como chega o Ceará

Após a boa estreia na temporada, goleando o Sampaio Corrêa, por 5 a 0, o Ceará chega para o primeiro clássico do ano confiante. Lisca gostou do que viu na partida no Castelão contra os maranhenses e adiantou que iniciará o rodízio de jogadores, essencial no início de temporada e para dar ritmo ao elenco.

Assim, o Alvinegro deve ter muitas novidades. Devem estrear hoje, pelo Vozão, o zagueiro Charles, o volante Willian Oliveira, o meia Fernando Sobral e o atacante João Paulo.

Outros que ganharão chance são o goleiro Fernando Henrique - Diogo Silva foi titular diante do Sampaio Corrêa -, o jovem Rick, que agradou contra os maranhenses entrando no 2º tempo, e Matheus Matias, que luta por titularidade no time.

Um dos remanescentes que será titular é Pedro Ken. Ele destacou a importância da partida. "Temos um jogo importante e, mesmo sendo festivo, vale uma taça. É uma grande oportunidade para quem não jogou ainda. O clube tem uma história de conquistas e queremos essa taça para iniciar o ano positivamente", disse Pedro Ken.

Para Lisca, técnico do Vovô, o jogo é um teste importante pela qualidade do Ferroviário. "Uma baita oportunidade para os jogadores novos atuarem, porque o Ferroviário é uma equipe muito bem trabalhada, bem desenvolvida desde o ano passado".

Sonho

Campeão da Série D e da Taça Fares Lopes, o Ferroviário sonha com mais uma conquista. Em alta após duas vitórias de goleada no Campeonato Cearense, recuperando-se após duas derrotas, o time coral vai com o que tem de melhor para duelar com o Vozão.

O treinador Marcelo Vilar terá apenas um desfalque, do zagueiro André Lima, com problema na região lombar. No mais, estão relacionados destaques corais como Leanderson, Janeudo, Enercino, Siloé e Edson Cariús.

Cariús, artilheiro do Estadual, com 5 gols, descreveu a importância do título. "O Ceará é gigantesco. Eu já tive a oportunidade de ser campeão, é muito bom. E queremos demais esse título", disse Cariús.