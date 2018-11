Ceará e a matemática na Série A

Ao chegar aos 42 pontos restando apenas duas rodadas para o fim da competição, o Vovô abriu 4 pontos para o Z-4 e pode garantir a permanência na Série A já no domingo contra o Atlético/PR, em Curitiba, às 16 horas, com uma rodada de antecedência.

São três cenários para que o Alvinegro de Porangabuçu saia de Curitiba comemorando a permanência: o primeiro é o mais simples, com uma vitória garantindo o time sem depender de outros resultados, já que chegaria aos 45 pontos e o Sport, primeiro time que abre o Z-4, só podendo chegar aos 44.

Em caso de empate, o Vozão chegaria aos 43 pontos e precisaria torcer para que, pelo menos, três adversários diretos também não vençam: o Sport contra o São Paulo, no Morumbi; o América-MG contra o Bahia, no Independência; e o Vitória contra o Grêmio, no Barradão. Outra possibilidade é o Fluminense não vencer o Inter no Beira-Rio, já que o time carioca joga contra o América/MG na última rodada e o Ceará não seria ultrapassado por pelo menos um deles.

Com derrota o cálculo é parecido, com o Vovô necessitando de derrotas de seus adversários diretos.

Caso a combinação não aconteça, o Ceará ainda teria o jogo com o Vasco, no dia 2 de dezembro no Castelão, pela última rodada, para garantir seu objetivo.

Confiança

Os jogadores do Ceará estão confiantes na permanência do Ceará, que hoje é de 98,7% segundo os matemáticos. "Sei que ainda falta um pouco para a gente conseguir o nosso objetivo. Faltam duas partidas. Queremos buscar fugir do rebaixamento e buscar a Sul-Americana, a gente tem condição de chegar", disse Tiago.