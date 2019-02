Ceará, duas vezes líder, pega o Guarany

A posição do Alvinegro é privilegiada: líder do Campeonato Cearense e líder do Grupo B da Copa do Nordeste. Além disso, passou para a fase seguinte da Copa do Brasil, competição pela qual enfrentará o Foz do Iguaçu, no próximo dia 27. Mas ter êxito em três frentes não é fácil. O desgaste é natural, mesmo que alterne formações com o time B ou misto. Hoje, no caminho alvinegro o Guarany de Sobral. Gostei da produção do Bugre na vitória (1 x 2) sobre o Horizonte no Domingão, quando da estreia de Waldison, que teve boa atuação. Já na derrota para o Fortaleza em pleno Estádio do Junco, em Sobral, o time de Anderson Batatais ficou devendo. O técnico Lisca há surpreendido, quando escala times mistos. Mesmo assim consegue boa produção. Certamente, por isso vem alcançando êxito em todas as frentes. Hoje, independentemente da formação que irá utilizar, o favoritismo é alvinegro. Compreendo que o Guarany é adversário mais difícil que Floresta e Horizonte, times derrotados pelo Ceará nas duas rodadas iniciais. Porém, se levar em conta as opções de elenco e estrutura, o alvinegro tem melhor lastro em todos os níveis. Isso, porém, não garante vitória.

Clássico

Fortaleza e Ferroviário fazem, nesta quinta-feira (21), o primeiro clássico do ano no Campeonato Cearense. O Fortaleza perdeu para o Atlético (2 x 1). O Ferroviário perdeu para o Floresta (2 x 1). Tropeços que as respectivas torcidas não aceitaram. Os dois têm o mesmo número de pontos: seis. Ambos fizeram três jogos nesta segunda fase do Campeonato Cearense. Ferrão está à frente no saldo de gols.

Três

Jogadores que podem fazer a diferença em clássicos. Atletas que têm amplo domínio emocional, mesmo quando submetidos a fortes pressões. Pelo Fortaleza, Marlon, Edinho, Dodô. Pelo Ferroviário, Janeudo, Enercino e Edson Cariús. A propósito, Edson Cariús teve a prova de fogo diante do Corinthians. Foi aprovado. Frio. Calculista. Marcou dois gols.

Um gelo

Um dos jogadores mais tranquilos que conheci foi Clodoaldo. Em clássico, parecia disputar uma pelada em campinhos de areia. O mundo poderia desabar que para ele nada estaria acontecendo. Assim, um gelo, Clodô pintava e bordava nos estádios. Diante dele, até o Rogério Ceni desabou.

PÍLULAS

Expectativa em torno da estreia de Osvaldo pelo Fortaleza. Estará tão em forma quanto na época em que deixou o Fortaleza? Penso que sim. Osvaldo despediu-se do Leão em maio de 2018. Despedida emocionante, em que chorou muito ao ouvir seu nome gritado em coro pela torcida tricolor. Importante agora o compromisso dele.

Torcida do ceará de olho também na estreia de Wescley. Ele se despediu do Ceará no dia 2 de dezembro de 2018 no empate (0 x 0) com o Vasco no Castelão. O período que Wescley passou fora do Ceará foi tão curto que praticamente não saiu do Vozão. Sim, porque houve o tempo férias. Então, podemos entender como "férias" prolongadas.