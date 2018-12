Ceará confirma proposta para o lateral Samuel Xavier

Um dos destaques do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Samuel Xavier e alvo de disputas no mercado da bola. Vinculado ao Sport, clube que caiu para a Série B, Samuel é disputado pelo Ceará, que nunca negou o interesse na manutenção do jogador, mas também pelo Botafogo/RJ e Internacional.

O Alvinegro está em tratativa com a nova diretoria do clube pernambucano para umnovo vínculo, inclusive fazendo uma proposta oficial ao jogador, negando a declaração do presidente do Sport, Milton Bivar afirmando que o Ceará pretende contratar o lateral-direito a custo zero.

“O Samuel tem contrato com o Sport. Tenho conversado com o presidente eleito, já disse as condições que eu teria para fazer um esforço para ter o jogador. Já conversei com o empresário, com o atleta. O Samuel quer vir para cá, continuar no Ceará. Mas o Sport está imaginando uma situação improvável para o Ceará conseguir cumprir. Vamos aguardar para ver se o empresário dele consegue arredondar”, explicou o presidente do Ceará, Robinson de Castro.

O mandatário alvinegro não quis polemizar quanto às declarações do presidente do Sport e preferiu não detalhar a proposta ou a estratégia alvinegra para manter o jogador. “Não é de graça não. Mas não vou entregar aqui a estratégia para manter o Samuel. Deixei para o empresário dele resolver”, completou o dirigente.

No Atlético Mineiro, Samuel atuou em oito partidas e não balançou as redes. Já pelo Vovô, conquistou a titularidade, esteve em campo em 25 jogos e marcou um gol. Velho conhecido do time, o lateral-direito já havia usado a camisa alvinegra em 2015, quando fez 86 partidas, marcou dois gols e conquistou a Copa do Nordeste de forma invicta.



Ambos

O Ceará já contratou um reforço para a lateral-direita: Cristovam. O atleta vem a pedido de Lisca, que o treinou no Paraná e estava jogando na Coreia do Sul. A intenção da diretoria alvinegra é ter Cristovam e Samuel como opções para a lateral-direita. “O Cristovam tem nível para ser titular do Ceará. Eu gostaria de contar com os dois jogadores, o Samuel e o Cristovam”, finalizou Robinson.