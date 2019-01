Ceará admite negociar Everson e empresário se reúne com o Santos

Após a contratação de Richard e reforçar a posição de goleiro, o Ceará já admite aceitar os novos termos do Santos para negociar Everson. E com mais uma ida do empresário do goleiro até Santos, se reunindo com a diretoria santista para sacramentar o negócio, a 'novela' entre Everson e o Vovô ganha mais um capítulo.

A nova proposta do Santos feita ao Ceará é pagar a multa rescisória de Everson no valor de R$ 6 milhões sendo metade à vista e outra metade parcelada, ou envolver o meia Jean Mota por empréstimo, abatendo parte do valor à vista.

O maior entrave é a vontade do jogador, campeão da Série B pelo Fortaleza e identificado com o rival do Ceará, portanto, contrário à vinda ao Vovô.

No aguardo

Com a nova investida do Santos, o presidente do Ceará adiantou ao Diário do Nordeste que já aceitaria a proposta santista, contanto que com garantias bancárias que os depósitos sejam realizados. "Se o Santos nos der garantias bancárias em pagar parcelado, sim". Anteriormente, o Ceará só negociaria Everson caso a multa fosse toda paga à vista.

Em seguida, indagado pela reportagem, Robinson afirmou que o meia Jean Mota ainda não está envolvido na negociação. "Ainda não", disse ele.