Ceará admite interesse em Felipe, Marinho e Lima para 2019

Após confirmar 7 reforços e manter 17 jogadores da campanha de permanência na Série A, o Ceará pretende qualificar ainda mais seu elenco com um trio de peso para o setor ofensivo: Lima e Felipe "Baixola" e Marinho. Os meia-atacantes tiveram passagens destacadas pelo Vovô e estão no 'radar' do clube, como admitiu o presidente Robinson de Castro em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

"Os três já jogaram aqui conosco e as portas continuarão sempre abertas para eles, mantidos sempre no nosso radar. Eles não foram acertados com o Ceará, mas estamos buscando, tentando viabilizar isso. Não existe nada concretizado nesse momento, mas estamos buscando sim", disse.

Em seguida, Robinson revelou que o clube fará um esforço para contratar jogadores em um nível financeiro acima do padrão do clube.

"Quero fazer investimento em jogadores que a gente acredita que realmente vão chegar aqui e dar uma resposta. Estamos trabalhando para trazer jogadores mais caros, que requerem maior investimento. É mais difícil, pois são jogadores vinculados a algum clube, com salários altos e outros clubes também desejam. Estamos procurando algumas peças que normalmente um clube do padrão do Ceará não tem. Vamos fazer este esforço", esclareceu.

Histórico

Lima chegou ao clube, por empréstimo do Grêmio/RS, em julho do ano passado, como uma aposta, e foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Alvinegro para à Série A.

O atleta disputou 22 jogos pela equipe na Série B e marcou cinco gols, além de várias assistências. Uma delas na vitória de 1 a 0 contra o Internacional/RS, maior rival do tricolor gaúcho, no estádio Beira Rio. Emprestado pelo clube gremista, Lima atualmente defende o Al Wasl, equipe dos Emirados Árabes Unidos. Em 17 jogos, o atleta balançou as redes três vezes.

Outro que também deixou saudades no torcedor Alvinegro é o armador Felipe. Camisa 10 do Vovô na Série B de 2016, o meia se destacou no campeonato, apesar de o clube não ter conseguido naquele ano o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro.

Em 40 jogos com a camisa do time de Porangabuçu, o meia fez cinco gols e ficou marcado por suas assistências em jogadas de velocidade e habilidade.

O meia de 28 anos chegou ao Alvinegro em março de 2016 por empréstimo do Athletico Paranaense e está no Sanfrecce Hiroshima, do Japão, desde o ano passado. Com a equipe asiática são, ao todo, seis gols em 43 jogos. Na atual temporada, Felipe "Baixola" disputou 10 partidas - um total de 666 minutos - e marcou um gol.

Já Marinho conta com a admiração da torcida do Ceará pela boa passagem de 2015, quando fez 28 jogos e marcou nove gols, sendo campeão da Copa do Nordeste invicto. O jogador é vinculado ao Grêmio mas entrou na lista de dispensa do clube gaúcho após vídeo polêmico se oferecendo para jogar no Flamengo.