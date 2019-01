Card de Fortaleza fechado

Não deu em nada

Mais um exame de urina da Vada (Associação Voluntária Antidoping), em Jon Jones, comprovou que o campeão do UFC estava com resquícios da substância turinabol em seu organismo, mas em mínima quantidade, o que não irá acarretar uma nova punição. Fica então por isso mesmo, já que o UFC "lavou as mãos" ao mudar o local do UFC 232 de Las Vegas para Los Angeles, mesmo com grande prejuízo.

Vai rolar

Conor McGregor e Donald Cowboy Cerrone estão prestes a assinar contrato para lutar no UFC. Primeiro foi Conor, que disse desejar um adversário mediano, mas competitivo, antes da tão aguardada revanche contra Khabib Nurmagomedov. Já o Cowboy, disse que topa, na hora, encarar o lutador mais rentável do evento. Ambos já têm um acordo verbal para lutar.

Roteiro definido e tudo pronto, pelo menos no papel, para a 3ª edição do UFC Fortaleza, que acontece no dia 2 de fevereiro no Centro de Formação Olímpica (CFO). Ao todo, 13 lutas estão agendadas para o card do evento, que terá como atração principal a revanche entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, definindo o próximo desafiante ao cinturão da categoria peso-galo, que tem o americano TJ Dillashaw como atual campeão.

A coluta principal também é digna de main event, já que envolve o ex-campeão dos penas, José Aldo Júnior (foto), enfrentando outro brasileiro, Renato Moicano. O duelo também deve encaminhar o próximo adversário do havaiano Max Holloway, com mais chances para Moicano, já que Aldo foi superado pelo campeão em duas oportunidades. O fato é que o manauara deu uma esquentada no evento que será realizado na Capital cearense, já que se trata do lutador mais popular do País.

Ainda no card principal, teremos o experiente Demian Maia encarando o temido Luman Good, e Charles do Bronx (recordista em número de finalizações do UFC) enfrentando David Teymur, além dos duelos entre Jhonny Walker contra Justin Ledet, e Livinha Souza contra Sarah Frota.

Em casa

O card preliminar tem uma atração especial para os cearenses, entre as sete lutas definidas. Após 18 anos, o peso-meio-médio Thiago Pitbull Alves retorna à Capital para encarar o americano Max Griffin, O Pitbull já declarou, em entrevista exclusiva blog Vai Encarar, do Diário do Nordeste, que só a vitória interessa, já que foi superado em suas últimas exibições no UFC.

Junto a Thiago Pitbull, que acumula o cargo de técnico na academia American Top Team, vem o promissor Júnior Albini, que fez todo o seu camp na ATT e não terá vida fácil contra o surinamês Jairzinho Rozenstruik, que faz sua estreia no Ultimate. Albini ou "Baby", como é conhecido, também espera se recuperar, já que perdeu suas duas últimas lutas, mas para isso terá que tirar a invencibilidade de Jairzinho. A luta será válida pela categoria peso-pesado.

Outro nome em grande fase, que estará em ação no dia 2 de fevereiro é Ricardo Carcacinha, que venceu suas três lutas no UFC. Ele enfrenta um russo que tem, no mínimo, um sobrenome assustador: Said Nurmagomedov. O russo está invicto há seis lutas no MMA e carrega consigo a mística de uma das maiores escolas de artes marciais mistas do mundo, que tem o peso-leve Khabib Nurmagomedov como dono absoluto do cinturão dos leves do UFC.

Portanto, hora de se programar e reunir a galera para estar no dia 2 de fevereiro no CFO. Vale muito curtir de perto o maior evento de MMA do planeta e torcer pelos nossos representantes.