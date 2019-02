Cão mais habilidoso do Brasil vai à Europa

Habilidade, inteligência e irreverência. Estes adjetivos definem bem Jacó, cão da raça border collie, que representará não só o Brasil, mas também toda a América no Crufts 2019, o maior torneio de cães do mundo, em março, na Inglaterra. O cão de origem britânica é muito agitado, segundo o proprietário e adestrador Vladinir Maciel. "Ele era um filhote muito danado, e aí eu comecei a treinar para ocupá-lo, cansá-lo. Mas nada conseguia cansar. Até que eu conheci esse esporte chamado freestyle", declara Vladinir.

Também conhecido como dancing-dog, a modalidade freestyle, que significa estilo livre, é uma mistura de treinamento de obediência, truques e danças que permitem a interação criativa entre cães e seus donos. E essa é a especialidade da dupla Jacó e Vladinir. Eles já marcaram presença e deram um show no quadro "Se Vira Nos 30", do Domingão do Faustão.

O supercão, como também é chamado Jacó, já é acostumado com grandes apresentações. No ano de 2012, em Vancouver, no Canadá, ele fez três aparições e atraiu, em média, mais de 12 mil pessoas em cada espetáculo em uma só noite. E suprindo todas as expectativas. Além disso, ele é o único cachorro a fazer xixi, fechar a tampa do vaso e dar descarga no planeta.

Também considerado o cão mais habilidoso do País, Jacó coleciona participações em muitos torneios Brasil afora. E como qualquer atleta humano, sonha com a maior competição mundial do seu esporte, com Jacó não é diferente.

A Crufts é considerada a maior competição de cães do planeta. Será a oportunidade para Jacó demonstrar para o resto do mundo habilidade e gentileza misturadas à diversão. O evento abrange um público de mais de 100 mil pessoas e mais de 20 mil cães para a disputa de diferentes modalidades.

Com a saúde em dia

Vladinir Maciel vive um clima de grande expectativa para a competição. A idade de Jacó permite aos seus cuidadores um maior nível de atenção. Chegando somente com seis meses de vida na casa do adestrador, em 2009, o cão de 10 anos necessita de maiores cuidados. Alimentação equilibrada, natação, acompanhamento veterinário diário e uma rotina de treinos voltada para a saúde.

A raça border collie vive, em média, de 10 a 17 anos, e tem a marca de ser a raça mais inteligente do mundo. Isso levou Jacó a participar de filme, clips de músicas e programas de televisão. "O que sempre chamou atenção foi a facilidade que ele aprendia os ensinamentos de Vladinir, com uma velocidade muito grande e um grau de perfeição das tarefas pedidas", frisou Daniel Couto, médico veterinário de Jacó.

O "cão gentil" requer um acompanhamento mais próximo e mensalmente são feitos exames clínicos e de sangue para saber como está sua saúde, justamente por conta da idade. Com isso, força e sapiência continuam em dia.

Jacó e a equipe viajam no dia 3 de março com destino à Europa em busca do sonho de vencer a competição. Para acompanhá-los na "aventura", basta procurar o cão nas redes sociais: @super.Caes, no Instagram, e Cão Gentil, no Youtube.