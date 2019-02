Campeonato entre Luzes e apagões

Duas produções de um só time. Um Ferroviário dividido por dois. O brilhante, que goleou o Atlético (4 x 1) e quase despachou da Copa do Brasil o Corinthians, e Ferroviário mambembe, derrotado pelo Floresta. O eficiente, do empate (2 x 2) com o Coringão e o que se apequenou diante do modesto time da Vila Manoel Sátiro. Nada de tirar o mérito do Floresta que foi melhor. Tudo bem. Mas há que se questionar a razão por que Enercino, Janeudo e Edson Cariús deram show de bola no longínquo Paraná e sumiram em Horizonte. Aliás, não apenas esses três atletas, mas todos os demais do time coral. Hoje, às 16 horas, no Castelão, o Ferroviário enfrenta o Barbalha. Qual Ferroviário entrará em campo? O Ferroviário brilhante que encarou o Corinthians ou o Ferroviário apagado que foi derrotado pelo Floresta? Bem, a torcida espera que seja o melhor. Quanto ao Barbalha, também vale a interrogação: cadê o Barbalha que foi campeão da primeira fase e ganhou a vaga para a Copa do Brasil? O que está aí, senhores, desapareceu na segunda fase do certame? Entre luzes e apagões, chegou a hora de conferir o que esses times prepararam para hoje.

Para festejar

A volta de Wescley para o Ceará é para ser comemorada mesmo. Ele teve importante participação na permanência do Vozão na Série A nacional. Apesar do afastamento motivado pela contusão, voltou em tempo de consolidar a posição alvinegra. É um jogador que faz a diferença.

Remontagem

Também é para comemorar o retorno de Marcinho e Dodô, já reintegrados ao Fortaleza. Gradualmente, o Leão vai remontando o grupo que teve ascensão para a elite no ano do seu centenário. Melhor ainda com a volta de Osvaldo. Claro que para os desafios da Série A será preciso muito mais ainda. Mas aí a avaliação terá de ser gradual.

Mais uma vez

A torcida do Fortaleza, que foi presença maciça no ano do centenário, continua participativa. O elevado número de camisas vendidas na promoção da volta de Osvaldo é prova inequívoca do êxito da iniciativa. Mas fica muito claro que a torcida é também exigente na cobrança que faz. Até o ídolo Marcelo Böeck sentiu a pressão. A torcida tricolor abraça, mas cobra. Afaga, mas repreende. É intensidade sempre.

O Ceará, nos confrontos mais recentes em Salvador, há conseguido bons resultados, máxime diante do Vitória no Barradão. Como cada jogo tem sua própria história, sem ressaltar fatos anteriores, certamente hoje haverá as dificuldades naturais. O Vitória teve um início de ano complicado, mas vem alcançando relativa recuperação. Eles têm como fundamental uma vitória hoje sobre o Vozão.

Dois heróis alvinegros em campos diferentes. Esta será a primeira vez que Marcelo Chamusca enfrentará seu ex-clube, onde teve como glória maior a subida para a Série A nacional. Chamusca tem como auxiliar o preparador físico cearense Roger Gouveia. Coincidência: Chamusca festejado porque colocou o Ceará na elite; Lisca festejado porque na elite manteve o Vozão.