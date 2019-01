Campeonato Cearense terá ampla divulgação nos veículos do SVM

Uma nova era do Campeonato Cearense se inicia neste ano de 2019, a partir de uma cobertura diferente do Sistema Verdes Mares. Agora, os veículos que compõem o SVM, o Diário do Nordeste, a Rádio Verdes Mares, a TV Diário e a TV Verdes Mares estão integrados para levar a você o melhor desta grande competição, que chega à sua 105ª edição.

“Temos a satisfação de levar ao apaixonado pelo futebol emoções do seu time do coração na televisão, rádio, jornal e internet. Iniciamos já uma cobertura exclusiva, visitando todos os clubes participantes desta edição, levando o que cada um oferece ao torneio”, avalia Gustavo de Negreiros, editor do núcleo de Esportes do Sistema Verdes Mares.

A Rádio Verdes Mares terá um grande time de narradores, comentaristas e repórteres aliados a outros nomes do Esporte do SVM, que também terão participações. A TV Diário já começa com tudo também fazendo a transmissão ao vivo da estreia da competição, amanhã, entre Ferroviário e Atlético/CE.

A partir daí, todos os sábados e quartas-feiras, o telespectador tem encontro marcado com a emissora. “A Verdinha seguirá com a sua tradição de cobrir os principais jogos. Na TV Diário, a novidade deste ano é que teremos, nas transmissões, a companhia dos humoristas das Garras da Patrulha. A interatividade com o torcedor através das redes sociais, vai seguir”, disse o narrador Antero Neto.

A TV Verdes Mares também terá participação efetiva, quando começa a transmitir a competição a partir de 27 de janeiro. “Cresce o compromisso no SVM de levar ao público informação com credibilidade e entretenimento. Quem joga e como joga cada time ficou no passado. Hoje o torcedor quer saber mais. Muito mais. E nas diversas plataformas vamos falar do Campeonato Cearense 2019 para todos os públicos. O Diário do Nordeste também garante todas as informações diariamente no impresso e também nas transmissões em tempo real no site do jornal”, avalia Fábio Pizzato, editor e apresentador do Globo Esporte.