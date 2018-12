Campanhas de Ferrão, Leão e Vovô consagram futebol cearense

Um ano mágico e inesquecível! Essa pode ser a melhor definição de 2018 para os grandes clubes de futebol da Capital cearense. Ceará, Fortaleza e Ferroviário fizeram por merecer um desfecho que poucos imaginavam acontecer de forma simultânea.

Bom para o futebol local e melhor ainda para o torcedor cearense, que terá muitos motivos para frequentar os estádios na próxima temporada.

Vovô

Após um começo de ano com direito a título do Estadual, o Ceará começou as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro em meio à desconfiança do seu torcedor, que viu o time acumular vários resultados negativos e se tornar sério candidato ao rebaixamento. Mas tudo mudou com a chegada do técnico Lisca, ainda no período pré-Copa.

Depois de um mês de treinamentos intensos, na época do Mundial da Rússia, o Alvinegro do Porangabuçu engrenou na competição, vencendo adversários importantes como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Atlético/MG, conseguindo assim se manter na elite do futebol brasileiro com uma rodada de antecedência, em uma campanha de returno digna de classificação para Taça Libertadores.

Ceará festejou permanência na Série A do Brasileiro Thiago Gadelha

Leão

E se tudo, ao fim das contas, deu certo em Porangabuçu, o mesmo pode ser dito com relação ao Fortaleza Esporte Clube, e com direito a título nacional. Se as coisas não deram certo no início da temporada, com a perda do Campeonato Cearense para o maior rival, a continuidade e confiança no trabalho do técnico Rogério Ceni, por parte da diretoria tricolor, foi essencial para os resultados obtidos no fim da temporada: acesso e conquista da Série B, com uma campanha invejável.

Ferrão

O que dizer, então, do ano memorável para o Ferroviário Atlético Clube, que surpreendeu a todos com a bela campanha na Copa do Brasil, desbancando grandes clubes do futebol brasileiro, como Sport e Vila Nova-GO, indo até a quarta fase da competição. Paralelo a isso, o clube apostou todas as suas fichas e investiu forte no planejamento da Série D do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso e consequentemente o título da competição nacional. De quebra, o Tubarão da Barra ainda se sagrou campeão da Taça Fares Lopes, garantindo mais uma participação na Copa do Brasil para 2019.

Ferroviário levou os títulos da Série D e da Fares Lopes Kid Junior

Estes são feitos que fazem de 2018 o ano mais incrível para o futebol cearense, que como muitos diziam e agora podem afirmar, de boca cheia, não só tem torcida, mas agora também tem clubes de primeira divisão, além de uma terceira força, no caso o Ferroviário, capaz de jogar de igual para igual e brigar não só pelo título estadual, como por mais um importante acesso para suas pretensões.