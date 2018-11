Cabo-verdiano e holandesa levam etapa do Mundial de Kite, no Preá

A etapa do Mundial de Kitesurfe "Strapless" chegou ao seu fim, premiando os seus vencedores e muitas histórias da semana de grandes manobras, na Praia do Preá, no município de Cruz, a 245 quilômetros de Fortaleza. Foram definidos, em grande estilo, os campeões da turnê GKA Kite-Surf World Tour 2018, feminino e masculino.

Disputa masculina

Em disputa acirrada entre Airton Cozzolino e Camille Delannoy, o cabo-verdiano conseguiu o título da etapa no Preá com apenas um ponto de diferença em cima do atleta francês. Aplaudidos e abraçados por uma multidão de pessoas, os "riders" ainda receberam os amigos James Carew e Mitu Monteiro, como terceiro e quarto lugar, respectivamente, na disputa, realizada na faixa de mar em frente ao Rancho do Peixe.

Entre as mulheres

No feminino, a holandesa Jalou Langeree, 1º lugar no ranking de melhor atleta feminina do mundo, pode conseguir, pela terceira vez, o título de campeã mundial. Ela venceu a etapa na Praia do Preá com maestria fazendo jus à fama que tem no esporte.

Sabine Beukelers, de 52 anos, foi o destaque da competição. A "rider" ficou com o vice-campeonato, seguida da espanhola Carla Herrera Oria e da brasileira Marcela Witt, que terminaram em 3° e 4° lugar, respectivamente.

A entrega dos troféus ocorreu um dia depois da prova final, com os participantes sendo premiados com os seus troféus, no pódio montado em frente à pousada Rancho do Peixe, também na Praia do Preá.

Próxima etapa

Após o fim da disputa, os atletas classificados garantiram presença para a última etapa deste ano, em Torquay, na cidade de Melborne, na Austrália.

Esta última etapa do circuito mundial vai definir o campeão mundial, entre os dias 12 e 16 de dezembro.