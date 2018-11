Buenos Aires, a Casa do UFC

Pela primeira vez em 25 anos de história, o UFC desembarca neste sábado (17) em Buenos Aires, na Argentina, onde o representante da casa, Santiago Ponzinnibio, o "Gente Boa", encara o americano Neil Magny, em duelo que poderá encaminhar o futuro campeão da categoria peso-meio-médio do evento.

Em plena ascensão no Ultimate, Ponzinnibio vem de uma impressionante sequência de seis vitórias seguidas, sobre adversários renomados, como o canadense Nordine Taleb, o islandês Gunnar Nelson e por último sobre o americano Mike Perry, em dezembro de 2017, sempre com atuações convincentes.

Uma possível vitória sobre Magny, que é o 7º no ranking, irá elevar o patamar do "Gente Boa" aos maiores degraus da divisão, mesmo com o longo período de inatividade, por conta de uma lesão no pulso. Uma luta em casa, com apoio da torcida, diante de um adversário com prestígio na organização, são fatores que devem ajudar o argentino mais querido pelo público brasileiro.

O UFC Buenos Aires ainda terá a participação de um verdadeiro time de lutadores brasileiros, com destaque maior para o campeão da 1ª edição do TUF Brasil, Cezar Mutante. Ele enfrenta o estreante Ian Heinisch, pelo peso-médio, na terceira luta do card principal. As mulheres também estarão bem representadas, com Poliana Botelho medindo forças com a americana Cynthia Calvillo, no peso-palha.

Michel Trator também estará em ação pelo peso-meio-médio ao encarar Bartosz Fabinski no fechamento do card preliminar, que ainda traz o peso-mosca Alexandre Pantoja contra Ulka Sasaki, e Anderson Berinja lutando contra Nad Narimani, na categoria peso-pena.

Retorno programado

O polêmico Nike Diaz estará de volta ao octógono no primeiro semestre de 2019. Após quatro anos sem lutar e envolvido em várias polêmicas com uso de drogas e até ocorrências policiais, ele será adversário do peso-meio-médio Jorge Masvidal no UFC 235, dia 2 de março de 2019, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Pelo tempo que passou afastado, estando mais nas baladas do que treinando nas academias, Diaz tem tudo para ser presa fácil para Masvidal, mas nada que faça diferença na divisão comandada pelo americano Tyron Woodley, que ainda tem o falastrão Colby Covington e outros nomes como Rafael Dos Anjos, Kamaru Usman e o próprio Santiago Ponzinnibio, que luta neste sábado.

O mais importante é Nick Diaz não dar trabalho à organização, já que apesar dos problemas, se trata de um lutador popular com currículo respeitoso. Não é à toa que o garoto enxaqueca foi campeão da mesma categoria no Strikeforce. É ver para crer se Nike realmente vai se reinventar e conseguir uma vitória depois de um longo tempo sem comemorar. A última foi no ano de 2011.