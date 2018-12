Bonilha é negociado e deixa o Leão; Bruno Melo na mira do Inter

Como não poderia deixar de ser, a campanha do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro, coroada com o acesso para a Série A e o título nacional, deixou o grupo de jogadores do Fortaleza muito visado no mercado da bola, ainda mais por ter Rogério Ceni no comando técnico.

Toda a exposição ao longo da Série B, ou seja, 38 rodadas no G-4, fez com que a cobiça de outros clubes pelos atletas que se destacaram no Leão dificulte a permanência deles para 2019, tanto de times nacionais quanto internacionais.

Os nomes mais recentes são os do volante Nenê Bonilha e do lateral-esquerdo Bruno Melo. Bonilha foi anunciado no Tiburones Rojos, de Veracruz, no México, e o defensor despertou o interesse do Internacional, de Porto Alegre.

Bonilha veio emprestado ao Fortaleza pelo Vitória Setúbal, de Portugal, pelo qual disputou 16 partidas e ajudou na conquista do título da segunda divisão. A diretoria do Tricolor havia tentado a renovação contratual com o volante, mas não teve jeito.

Bruno Melo

O lateral cearense foi um dos destaques do Leão na Série B marcando 7 gols em 30 partidas. E com isso, despertou interesse do Internacional. A imprensa gaúcha já especula o nome dele para reforçar o Colorado, que tem para a posição, Wendel e Zeca.

Segundo o repórter da Rádio Verdes Mares, Carlos Cassiano, em contato com o gerente de futebol, Sérgio Papelim, o clube não recebeu ainda nenhum contato da diretoria gaúcha por Bruno Melo, que tem contato com o Leão do Pici até 2020.

O mesmo desfecho de Bonilha pode ter o meia-atacante Marcinho. O jogador pertence ao Internacional, que pode solicitar seu retorno antes do fim do empréstimo, em abril.