Bibita quer repetir pódio em campeonato de longboard no Rio

Neste fim de semana, será realizado dos mais importantes campeonatos de longboard do Brasil, o Macumba Longboard Festival. O evento será realizado nas ondas da Praia da Macumba, um dos mais preferidos para os praticantes do esporte no Rio de Janeiro. E, pelo 3º ano consecutivo, Marcelo Bibita figura como o único representante cearense na competição.

O evento atrai sempre surfistas de renome nacional e internacional. Esta é a modalidade mais clássica do surfe e o Estado do Ceará tem sido bem representado nos últimos anos.

Para se ter ideia, Marcelo Bibita subiu ao pódio em todas as edições às quais participou no Rio de Janeiro.

"Participei de três edições: 2015, quando fui vice; 2016, em que fui campeão, e 2017, quando mais uma vez fiquei em vice na categoria Legends... Contudo, o desafio esse ano é bem maior já que o objetivo é conquistar uma vaga na Seleção Brasileira de surfe, que irá representar o Brasil nos próximos Jogos Pan-Americanos", declarou o surfista cearense.

Quem é Bibita?

Da velha guarda do surfe cearense, Marcelo Bibita é o atual líder do Circuito Cearense de Surfe e está na briga pelo terceiro título brasileiro na categoria Legends.

Ele, inclusive, acabou de ser convidado para representar o Ceará e o Brasil no Salinas Festival, tradicional evento de longboard que vai ocorrer nas Astúrias, Espanha, em 2019, reunindo grandes nomes do esporte.