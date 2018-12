Beach tennis desponta como nova onda esportiva do cearense

O berço foi a Itália, em meados de 1987, mas as areias cearenses já começam a ser palco de um dos esportes que mais se populariza no mundo: o beach tennis. A tradução literal é bem sugestiva com a modalidade, que prevê a disputa de uma partida de tênis na areia, sendo as regras de pontuação adaptadas, assim como raquetes e a bola.

Reunindo técnicas de frescobol, vôlei de praia e badminton, há pelo menos 500 mil pessoas praticando o desporto à beira do mar, segundo divulgou a Federação Internacional de Tênis (FTI). Amador na maior parte do globo, o beach tennis tem torneios com montantes de até US$ 100 mil dólares.

Ao chegar nas praias brasileiras em 2008, Fortaleza se tornou o polo nacional das competições ano passado, quando recebeu, pela primeira vez, uma etapa do circuito mundial, realizado no Aterro da Praia de Iracema. A consagração, no entanto, veio no último fim de semana, com o líder do ranking estadual Márcio Petrone conquistando um título internacional inédito para o Ceará.

Carioca de nascença, mas residente na Capital cearense desde os 10 anos de idade, o atleta faturou a etapa internacional do Rio Grande do Sul em duplas na categoria G1, nível máximo do esporte. Junto do paulista Vinicius Ferreira, representante da seleção na Copa do Mundo, os brasileiros bateram o "Pelé" do beach tennis na final, o italiano tetracampeão Alessandro Calbucci, com a dupla da Venezuela, Ramon Guedez.

"Fiquei muito feliz. Eu sentia que estava jogando bem, mas precisava de um bom resultado para acreditar mesmo no meu potencial. Esse torneio me mostrou que estou entre os melhores, isso só me dá mais forças para continuar treinando e me dedicando", declarou Márcio.

Rotina

Com 38 anos, Márcio figura entre os mais experientes do circuito mundial. Só que a idade não é o maior obstáculo, mas a dupla carreira. Formado nos EUA devido a bolsas adquiridas com o início promissor do tênis, o atleta aposentou as raquetes para administrar os negócios da família.

No entanto, a paixão pelo esporte e o desejo de cuidar da saúde mudaram os rumos dessa história. O beach tennis entrou como um novo desafio, além da chance de retornar ao universo competitivo. "Não é uma tarefa fácil. Eu toco três empresas e essa mudança de personagem é complicada, mas tento administrar. É preciso dedicação, abdicar de muitas coisas. A rotina é intensa, treino todo dia, simulação de jogos, e ainda que conciliar com a família", afirmou.

Currículo

A vitória no circuito mundial não foi a primeira de Márcio sobre uma lenda do esporte. Quando ainda praticava tênis, o carioca conseguiu derrotar o suíço Roger Federer, maior campeão da história da modalidade e número 1 entre profissionais.

A partida foi em 1996, durante o Orange Bowl - tradicional competição de tênis juvenil. "Essa vitória foi a minha maior, estamos falando de Roger Federer, a maior lenda viva e o maior de todos os tempos. Na época, ele já era apontado como um dos melhores do mundo", relembrou.