Basquete Cearense encara Brasília e tenta sair da lanterna no NBB

O Basquete Cearense volta à quadra hoje para enfrentar o Brasília, às 19 horas (horário de Fortaleza), no Centro de Formação Olímpica. Será o primeiro de três jogos que o Carcará fará diante da torcida em dezembro. Na sequência, dia 7 (sexta-feira), o time recebe o Vasco, em um reencontro da equipe com o ex-técnico Alberto Bial, e no próximo dia 12 (quarta-feira) será a vez de encarar o Minas. Em janeiro, na volta do recesso, ainda há uma quarta partida em casa, contra o Paulistano.

O adversário

Assim como o Basquete Cearense, os brasilienses somam duas vitórias na competição. A diferença é somente no número de partidas disputadas pelos dois: os cearenses atuaram 10 vezes e a equipe brasiliense em 9.

"O Brasília é uma excelente equipe, tem um poder ofensivo grande e já estamos trabalhando para termos os cuidados necessários com alguns jogadores. Vamos buscar fazer uma forte defesa para neutralizar esse ataque deles, e ter atenção no americano, o Zach, que vem pontuando bastante, além do Nezinho, um armador que é veterano, tem muita experiência e distribui bem a bola", explica o técnico Dannyel Russo sobre a tática para barrar as ações ofensivas adversárias.

Carcará confiante

Dannyel destaca ainda a motivação e confiança do Basquete Cearense para essa partida. "Eles vão enfrentar uma equipe que vem de uma sequência boa de treinamentos, estamos confiantes e vamos fazer uma bom jogo contra o Brasília. A força do Carcará é o jogo coletivo", finalizou o treinador, que comandou a sua equipe em quadra, pela última vez, há 20 dias.

Para o pivô Douglas Kurtz, um dos jogadores mais eficientes do Basquete Cearense na temporada até agora, o time pode explorar as deficiências defensivas do adversário com atenção e eficiência.

"Estamos com estatísticas parecidas com a do Brasília na competição, mas nossa equipe tem mais habilidade e nível técnico, além do nosso fator casa que tem feito a diferença", enfatiza Kurtz.

Na lanterna do Novo Basquete Brasil, o Carcará precisa engatar uma boa sequência de resultados em casa para respirar na competição, subindo na tabela, e buscando a classificação para os playoffs.