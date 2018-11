Basquete Cearense derrota Botafogo e deixa o último lugar no NBB

O Basquete Cearense venceu a segunda partida na temporada 2018/2019 do Novo Basquete Brasil (NBB). A torcida que compareceu ao Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO) teve uma alegria dupla na noite de ontem. A equipe do técnico Dannyel Russo levou a melhor sobre o Botafogo, por 65 a 54, e não só encerrou um jejum de três jogos sem vencer como ainda deixou a última colocação da competição.

Com o resultado em casa, o Carcará chegou à 2ª vitória em 10 partidas disputadas e mandou o Brasília para a lanterninha. Do outro lado, o Botafogo sofreu sua segunda derrota consecutiva e se igualou aos times de Minas, Corinthians e Joinville, com quatro triunfos em oito jogos (50% de aproveitamento).

Os melhores jogadores da noite de sexta-feira foram do Basquete Cearense. Com grande atuação, o principal deles foi o armador norte-americano Farad Cobb, com 15 pontos, sete rebotes e três assistências. Em seguida, estão o pivô Douglas Kurtz, que anotou 13 pontos e sete rebotes, e o ala Paulo Lourenço, autor de dez pontos.

O detalhe também importante é que o Carcará obteve ainda a sua melhor marca defensiva na competição. A equipe sofreu 54 pontos, o que representa o menor número de pontos tomados desde o início da competição pelo time comandado por Dannyel Russo. Antes, a equipe tinha os 57 pontos sofridos contra o Corinthians, na semana anterior - perdeu por 57 a 53 - como melhor marca.

"Tive a oportunidade de ter 12 jogadores em quadra, conseguimos rodar mais e manter o nível da equipe. A volta do Sualisson foi sensacional, ajudou muito a parte ofensiva, e o time marcou como foi planejado. O jogo não ficou para um ou dois jogadores, isso acaba dificultando a vida do oponente, o ataque foi coletivo", explicou o técnico Dannyel Russo, que acredita em uma recuperação mais rápida da sua equipe, a partir de agora.

Como foi o jogo

O Botafogo iniciou com o pivô Ansaloni dentro do garrafão enquanto o Basquete Cearense fez algumas tentativas de transições rápidas. Os times não se distanciaram no marcador durante o primeiro quarto, mas o Carcará distribuiu sua pontuação e liderou até os últimos segundos quando o placar se igualou em 14 a 14.

Com Kurtz inspirado no segundo quarto, o Basquete Cearense foi construindo uma vantagem. E, para isso, os rebotes defensivos e ofensivos foram substanciais. O time apertou a marcação na saída de bola do Fogão, e Sualisson, voltando de contusão, foi um dos principais pontuadores do quarto (5 pontos).

O aproveitamento dos rebotes defensivos do Carcará continuou proporcionando transições com ótimas finalizações, fazendo com que a equipe mantivesse a liderança no placar. O time botafoguense ainda ensaiou uma reação, mas o pivô Feliciano conseguiu concluir jogadas importantes debaixo do aro, contribuindo para a manutenção da vantagem: 48 a 44.

Nos últimos 10 minutos, foi a vez do ala Paulo puxar o ataque cearense. Foram dois contra-ataques que fizeram o time voltar a abrir 10 pontos. O Basquete Cearense administrou e venceu por 65 a 54.

Próximos jogos

O Basquete Cearense volta à quadra somente em 5 de dezembro, contra o Brasília, em casa, às 19 horas, mais uma vez no Ginásio do Centro de Formação Olímpica.

O Botafogo voltará a jogar daqui 11 dias, em 27 de novembro, uma terça-feira, diante do São José, no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano, a partir das 19 horas também. Em quadra, o Basquete Cearense mostrou determinação e conseguiu dominar a partida contra o Botafogo, saindo vitorioso.