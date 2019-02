Avalanche de jogos para todos os gostos

A Copa do Brasil. O Campeonato Cearense. A Copa do Nordeste. Mistura tamanha que às vezes fico sem saber por qual competição o time tal está jogando. Hora de pôr ordem na casa: hoje, às 20 horas, no Castelão, tem estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense. Enfrenta o Barbalha, grande surpresa e sensação do certame estadual. No Domingão, às 21h30, Horizonte e Guarany de Sobral pela segunda fase do Campeonato Cearense. Já pela Copa do Brasil, no Lacerdão em Caruaru, o Ceará encara o Central. Se empatar ou ganhar, segue; se perder, by, by, Brasil. Também hoje, no PV, às 21h30,o Atlético recebe o Joinville de Santa Catarina, também pela Copa do Brasil. Se o Joinville empatar ou ganhar, ficará com a vaga para a próxima fase. Ao Atlético só cabe vencer. São, portanto, quatro partidas, duas pelo Campeonato Cearense e duas pela Copa do Brasil. Uma avalanche de bola rolando no mesmo dia e quase na mesma hora. Embaralha. Ossos do ofício. Como não dá para acompanhar tudo de uma vez só, cada um faça sua opção. Se você tiver saco para um porre futebolístico, grave os demais jogos e depois fique horas e horas diante da telinha. Loucura.

Titulares

Há ou não time B? Na opinião do técnico do Ceará, Lisca, não. Todos são titulares. De certo modo, os chamados times "B" são na verdade compostos por jogadores que, na grande maioria, já foram titulares em determinados momentos. Portanto, têm a mesma qualificação. Dá para entender. Mas jamais time A e time B serão a mesma coisa.

Corinthians no caminho

Amanhã tem Ferrão diante do Corinthians no Estádio do Café em Londrina no Paraná. No imaginário popular, certamente uma vitória fácil do Coringão. Sim, mas futebol, não raro, contraria a lógica das coisas. É natural que o Corinthians seja apontado como favorito. Em todos os itens, o time paulista tem melhores opções.

Aprontou

Normal será vitória do Corinthians, mas o próprio Ferroviário, na Copa do Brasil 2018, foi autor de uma proeza fantástica. Após sofrer 3 a 0 do Sport dentro da Ilha do Retiro, reagiu e, no segundo tempo, empatou em onze minutos. Eliminou o Sport diante dos incrédulos torcedores. Do atual elenco do Ferroviário, estavam lá Mazinho, Valdecir, Jean e Janeudo.

SABER

As reclamações contra algumas falhas de Boeck procedem. Andou mesmo falhando. São fases. Assim como os artilheiros passam por jejuns de gols, os goleiros experimentam períodos em que erram em sequência. Marcelo Boeck ainda tem crédito. E muito. Basta um pouco mais de atenção para contornar o momento desfavorável.

O artilheiro do Barbalha, Bruno Paraíba, terá hoje no Castelão mais uma chance na luta pela artilharia. Edson Cariús, atual artilheiro do "estadual" tem oito gols. Bruno, seis; hora também

De aproveitar o espaço televisivo para mostrar suas qualidades como atacante. Bruno teve participação especial na conquista do título da primeira fase.