Autor da "defesa do século", Gordon Banks morre aos 81 anos

Responsável por um dos grandes momentos da história do futebol, uma defesa "milagrosa" na Copa do Mundo de 1970 após uma cabeçada do Rei Pelé, o goleiro inglês Gordon Banks, campeão do mundo em 1966, morreu ontem, aos 81 anos. "Gordon faleceu em paz esta madrugada", anunciou a família em um comunicado, publicado pelo Stoke City, um dos clubes que ele defendeu durante sua carreira. "Estamos devastados por sua perda, mas temos muitas recordações e não poderíamos estar mais orgulhosos dele", completa a nota.

Para muitos, Banks fez a "defesa do século" ante Pelé. No dia 7 de julho de 1970, no Estádio Jalisco de Guadalajara. Pelé completou de cabeça um cruzamento de Jairzinho, a bola quicou em grande velocidade e o gol era quase certo, mas Banks, de maneira espetacular, espalmou a bola para escanteio. "Escutei Pelé gritar 'gol' após a cabeçada", contou mais tarde Banks que, desde dezembro de 2015, lutava contra um câncer nos rins.

"Um dos melhores"

O Rei do futebol prestou uma homenagem a Banks, dizendo que, embora a posição de goleiro tenha mudado muito nas últimas décadas, seu rival no duelo memorável entre Brasil e Inglaterra, em 1970, continua sendo "um dos melhores".

"Se ele continuasse jogando atualmente, ainda seria um dos melhores. Descanse em paz, amigo", escreveu Pelé em inglês em sua conta no Twitter junto com uma foto recente que mostra os dois lado a lado, sorrindo e dando as mãos.

Em uma mensagem mais longa no Facebook, Pelé lembrou o lance memorável na Copa. "Eu marquei muitos gols na minha vida, mas muitas pessoas, quando me encontram, perguntam sobre aquela defesa. Embora tenha sido fenomenal, minha memória do Gordon não é definida por aquilo. É definida pela sua amizade. Um homem gentil e acolhedor, que deu muito para todos".

Cartaz com a reprodução da defesa histórica de Banks em cabeçada de Pelé Glyn Kirk/AFP

Banks of England

A Inglaterra perdeu a partida para o Brasil (1 a 0), válida pela fase de grupos do Mundial do México de 1970, mas o goleiro ganhou um apelido eterno: "Banks of England". O inglês é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol, à altura de outros, como o soviético Lev Yashin e o italiano Dino Zoff.

Banks foi considerado o melhor goleiro do ano pela Fifa por seis anos consecutivos, de 1966 a 1971. Ele, porém, não considerava a defesa da cabeçada de Pelé a melhor de sua carreira. "Foi um pênalti batido por Geoff Hurst contra o Stoke nas semifinais da Copa da Liga de 1972", declarou em 2016 o jogador, que encerrou a carreira neste clube (1967-1973). Banks começou no futebol jogando pelo Leicester (1959-1967).