Atlético/CE encara o xará Atlético/GO pela Copa do Brasil

Em boa fase no Campeonato Cearense e com a Copa do Brasil no horizonte, o Atlético/CE se prepara para grandes desafios. A Águia da Precabura busca fazer uma notável atuação na competição nacional. A equipe enfrenta o Atlético/GO, hoje, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas. O duelo é válido pela 2ª fase da competição e tem gosto de final para o time cearense.

Os comandados de Luan Carlos vêm embalados pela vitória larga em cima do Horizonte, por 3 a 0, no Campeonato Cearense, no último sábado. O técnico garante uma equipe confiante e experiente em campo.

"É um jogo especial. O grupo está confiante e feliz de estar participando deste momento. Estamos nos adequando às competições. Tenho certeza que vamos conseguir fazer um bom jogo", destaca o comandante.

O tempo para treinamento foi curto, desde a última partida da equipe, no sábado (23). A Águia realizou o último treino antes do duelo na manhã de ontem, e deve manter o time que vem atuando no campeonato estadual. Os desfalques da equipe são o lateral-esquerdo Elvis, expulso contra o Joinville, e o atacante Rômulo, que se recupera de uma lesão na coxa direita.

Como vem o Dragão

O Atlético/GO embarcou para Fortaleza ainda no domingo (24). O time vem de uma reabilitação no Campeonato Goiano, após vencer a Aparecidense, por 2 a 1, na última sexta-feira (22), e é vice-líder da competição. Poupados da última partida, Jonathan, Gilvan e Mike estão entre os relacionados pelo treinador para o duelo em solo cearense.

A equipe titular do técnico Wagner Lopes ainda não está definida, mas nomes como Pedro Raul, que estreou no último jogo da partida, podem aparecer na escalação. Além do zagueiro Oliveira e o lateral-direito Moacir.

"É um jogo importantíssimo para nós. Temos que descansar os jogadores da melhor forma possível. O Atlético/CE não vai vender o resultado barato. Precisamos ter muita responsabilidade, mas sem mudar a forma de jogar", afirmou o técnico do time goiano.

O jogo único define quem fica com a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Caso ganhe, a Águia fatura 1,4 milhão. O vencedor aguarda a definição do duelo entre Santos e América/RN para conhecer o próximo adversário.