Atacante Osvaldo acerta seu retorno ao Fortaleza para o ano de 2019

O atacante Osvaldo já acertou o seu retorno ao clube. Muito embora a diretoria do Fortaleza ainda não tenha confirmado oficialmente o retorno do jogador e tenha lançado uma campanha para que o torcedor ajude a trazê-lo.

Com o atacante cearense, o Leão já vinha negociando há algum tempo e aproveitou o desejo do jogador de regressar ao Brasil, por conta da gravidez da esposa, para fechar o negócio. Já era, portanto, um namoro antigo, desde que Osvaldo saiu do clube, no início da Série B de 2018, para se transferir para o Buriram United, da Tailândia.

Com as negociações entre as partes avançadas, faltava Osvaldo ser liberado pelo Buriram United, o que já ocorreu. Osvaldo vem para o Pici e o atacante Pedro Júnior será cedido ao Buriram.

Pedro Júnior não vem atuando pelo Leão do Pici, pois se recupera de uma lesão muscular na panturrilha, ainda desde o jogo contra o CSA/AL, pela Copa do Nordeste.

Origem

Osvaldo surgiu no Estação Antônio Bezerra e depois, ainda jovem, foi levado para o Fortaleza, que passou a ser o seu clube formador. Ele atuou nas categorias de base do Leão e jogou no profissional, entre 2006 e 2008. Foi emprestado um período ao futebol piauiense, mas ganhou experiência para regressar.

Foi jogador do rival leonino, o Ceará, em 2011, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve passagens ainda por São Paulo, Fluminense, Sport e também pela Seleção Brasileira.

Retrospecto

No retorno ao Fortaleza, em 2018, Osvaldo marcou dois gols. Um contra o Ferroviário, ainda pelo Campeonato Cearense, e outro diante do CRB, pela Série B.

Tendo sido anunciado pelo Leão em 19 de fevereiro de 2018, ficou ainda no clube por três meses, antes de ir para o Buriram United.

A negociação de retorno de Osvaldo envolverá a ida do também atacante Pedro Júnior. O jogador de 31 anos foi anunciado no fim de 2018 como reforço do Leão para a temporada atual.

Outros atacantes

Ao chegar, Osvaldo se juntará a outros atacantes que atuam pelos lados ou centralizados. São eles: Marcinho, Romarinho, Ederson, Matheus Alessandro, Edinho, Júnior Santos e Gustavo Coutinho.

Dodô

A diretoria do Fortaleza reapresentou, na tarde de ontem, o meia Dodô, emprestado pelo Atlético/MG. O atleta já deve jogar contra o Atlético/CE, no domingo.