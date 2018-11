Assembleia Legislativa do Estado do Ceará concede título de Cidadão Cearense a Luís Roberto

Uma noite de congraçamento, de reconhecimento por serviços prestados à Nação através do esporte. Assim se pode traduzir o que foi a solenidade de outorga do título de Cidadão Cearense ao narrador e apresentador esportivo, Luís Roberto de Múcio, da Rede Globo de Televisão, na noite dessa quinta-feira (22), no Plenário Treze de Maio, da Assembleia Legislativa do Ceará.

O título, entregue a somente sete personalidades de relevância em suas áreas de atuação no Estado ou no país em 2018, mostrou a forma criteriosa como é concedida a honraria. A propositura foi do deputado estadual Gony Arruda e teve a aceitação unânime de seus colegas de assembleia, o que evidenciou como o povo cearense reverencia o narrador e por ele é reverenciado em suas participações a nível nacional na Rede Globo.

O plenário se encheu de emoção e o cerimonial caprichou na dose, ao seguir o protocolo e ir além dele, tornando a sessão profundamente humana, com seus depoimentos, presenças marcantes de pessoas muito caras a Luís Roberto e a solenidade como um todo. O diretor de programação da TV Verdes Mares, Fábio Ambrósio, amigo pessoal de Luís Roberto, elaborou um vídeo de 30 minutos, o qual emocionou a todos os presentes, pelos relatos humanos ali apresentados e também pela evidência do trabalho de Luís Roberto, um narrador paulista, que se deixou tocar pela beleza regional e pelo sotaque da terra, ao ponto de se casar com uma cearense, Jaci Santos. O profissionalismo do narrador esportivo, que também carrega um componente humano no seu relacionamento com o público, se fez notar do início ao fim.As suas referências corriqueiras ao Estado do Ceará em suas transmissões, todas elas encaixadas dentro do contexto do que é apresentado, também contou para que Luís Roberto recebesse essa homenagem.

"Realmente, a minha ligação com a imprensa, por ser jornalista e com o esporte, me abre portas o tempo inteiro. Porque o esporte hoje está mais globalizado do que nunca. E em nível de Brasil eu não preciso nem dizer. Então, a presença no Ceará na minha vida sempre foi marcante. E com as pessoas do Ceará também. E depois a vida me presenteou com uma mulher cearense. Minha esposa é cearense e eu passei a ter uma entrega maior, uma convivência maior e pude falar um pouco mais das coisas do Ceará nos veículos que eu represento, hoje no grupo Globo. Para mim, esse título é uma surpresa e mais do que eu mereço. É uma honraria espetacular e motivo de satisfação, de desfrutar mesmo desse congraçamento", disse Luís Roberto.

Compuseram a mesa dos trabalhos, o deputado Gony Arruda; Paulo César Norões, diretor Institucional do Sistema Verdes Mares; os comentaristas Júnior e Roger Flores, da Globo; o jornalista Carlos Silva e o secretário Ferruccio Feitosa,da Regional II e uma figura sempre ligada ao esporte.

"É um momento muito especial para a Assembleia. E ela é muito criteriosa na concessão de cidadanias cearenses. E Luís Roberto é mais que merecedor, tanto é que o seu projeto foi aprovado por unanimidade desta casa e assinado por todos os seus parlamentares.Eles fizeram questão de assinar a minha propostitura, quando dei entrada aqui. O Luís Roberto é um homem que divulga o Estado do Ceará, aonde e quando pode. Leva os cantores do Ceará para cantar no "Bem, Amigos" e em tantas outras oportunidades no Sul do país. Éum divulgador da nossa cultura e da nossa culinária", justificou Gony Arruda.