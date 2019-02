Arrancada animadora: Ceará inicia bem 2019, com ataque fulminante e defesa segura

O desempenho do Ceará na temporada de 2019 é cercado de expectativa da torcida, por ser um ano de afirmação na Série A, após uma permanência notável em 2018. Assim, todos os olhos estariam focados no trabalho de Lisca e do novo elenco, exigindo resultados para ontem.

E com 9 jogos disputados na temporada, o Alvinegro tem uma arrancada animadora, liderando duas competições - o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste - estando invicto nas duas, avançando para a 2ª Fase da Copa do Brasil, além de ostentar estatísticas positivas, como média de 2 gols por partida e nenhum gol sofrido no Campeonato Cearense.

Em 9 jogos são 5 vitórias (56%), 3 empates (33%) e 1 derrota (11%), sofrida no jogo único da Taça dos Campeões para o Ferroviário por 1 a 0. São 18 gols pró ( média de 2 por jogo) e apenas 4 gols sofridos (média de 0,44 por jogo), com um saldo de 13 gols.

Esta arrancada de 2019 só não é melhor nos últimos 10 anos que a de 2011, quando nos primeiros 9 jogos, venceu 8 (Itapipoca, Ferroviário, Icasa, Fortaleza, Crato, Quixadá, Horizonte e Limoeiro) e empatou 1 (Guarani de Juazeiro).

Com um ataque tão positivo, o Vovô marcou em 78% dos jogos, o time alvinegro venceu 3 adversários com placares elásticos (5 a 0 no Sampaio Corrêa, 4 a 0 no Floresta e 3 a 0 no Guarany de Sobral).

Já são 7 jogos sem perder, com a última derrota há 33 dias para o Ferrão, a equipe encorpou também defensivamente e não sofreu gols no Estadual em 3 jogos (Floresta, Horizonte e Guarany de Sobral), sofrendo no máximo um gol por jogo (Ferroviário, Altos, Vitória e Central, este último pela Copa do Brasil fora de casa.

Com as classificações encaminhadas - o Vovô lidera o grupo B da Copa do Nordeste com 8 pontos em 4 jogos e o da 2ª Fase do Estadual com 9 em 3 jogos, o objetivo do clube é ir avançando e chegar bem aos mata-matas. "Estamos bem, liderando as duas competições, líderes no geral no Nordestão, avançamos na Copa do Brasil em um jogo difícil e regulamento maluco. Mas passamos, muita gente ficou. Queremos ir avançando, chegando às finais do Estadual e Nordestão. Jajá vai encaixar, todo começo é assim. O elenco é mais forte que o do ano passado. Temos que ser inteligentes e utilizar da estratégia mais adequada, usando todo o grupo de jogadores", declarou o presidente do clube, Robinson de Castro.

Na 2ª Fase do Campeonato Cearense, o Vovô ainda disputará 4 jogos, sendo dois clássicos. Na Copa do Nordeste, restam também 4 jogos.

Pela Copa do Brasil, o Alvinegro joga no dia 27 às 19h15 contra o Foz do Iguaçu, no estádio ABC, por uma vaga na 3ª Fase e encarar o Corinthians.