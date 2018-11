Após vencer Fla no Maracanã, Ceará tenta repetir feito diante do Flu

Nem sempre as coincidências aparecem no futebol, mas o Ceará conta com uma marcante para sair com uma vitória hoje diante do Fluminense, às 19 horas no Maracanã, pela 35ª rodada da Série A. O cenário atual é o mesmo vivido para a 22ª rodada: vindo de derrota para o Bahia, o Vovô tem um duelo difícil contra um carioca no Maracanã para se reabilitar na competição. Naquele momento, o Alvinegro tinha perdido por 2 a 0 para o Bahia no PV e visitaria o Flamengo no Maracanã, o derrotando por 1 a 0, em uma das partidas mais marcantes da equipe de Lisca na Série A.E hoje, o cenário se repete, com o Vozão buscando a reabilitação no Maracanã contra o Fluminense após perder para o Bahia em Salvador por 2 a 1 na última quarta-feira.

Coincidências à parte, as quais servem para motivar o elenco alvinegro e animar a torcida, uma nova vitória para o Ceará representaria estar cada vez mais perto do objetivo de se manter na Série A. Caso vença o time carioca, o Vovô chega aos 41 pontos e poderia sacramentar sua permanência já na quinta-feira, contra o Paraná, às 20 horas, no Castelão. Isso porque, com 44 pontos, os matemáticos cravam a salvação, como os casos de Bahia e Botafogo, ao alcançarem a pontuação na rodada anterior.

Para o duelo, o técnico Lisca tem duas preocupações. O desgaste físico pela sequência de jogos - o clube já enfrentar o Paraná na quinta-feira - além 4 de titulares 'pendurados' com 2 cartões amarelos: o volante Richardson, e os atacantes Arthur, Leandro Carvalho e Calyson. Além de dois reservas mais utilizados, Pedro Ken e Cardona. Ou seja, se forem advertidos contra o Flu hoje, desfalcam o time contra o Paraná.

Caso não poupe algum jogadores ou preserve por situação de cartão amarelo, Lisca deve promover apenas os retornos de Tiago Alves e Felipe Jonatan, atletas que não enfrentaram o Bahia. O treinador, prontamente, classificou o jogo com mais uma decisão para o Vovô. "Uma partida com cara de decisão. Os analistas afirmam que 44 pontos asseguram uma permanência e vamos buscar. Estamos com duas vitórias e o Fluminense uma. Será um confronto direto e importante demais para nós. Dependemos só das nossas forças", disse o técnico Lisca.

O zagueiro Luis Otávio espera um confronto complicado. "Será difícil mas já provamos ser fortes em grandes jogos, vencendo o Flamengo no Maracanã", disse ele.

Pressionado

O Fluminense não venceu os últimos quatro jogos que fez pelo Brasileirão, dos quais perdeu três e empatou um. Nessas partidas o técnico Marcelo Oliveira optou por rodar o elenco por causa da participação na Copa Sul-Americana. Agora pressionado por resultado e com salários atrasados - o elenco cobrou a diretoria esta semana - o time volta a priorizar a Série A, já que tem 41 pontos e está perto do Z4.