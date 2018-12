Após renovar, Lisca já planeja formação de elenco e 1º semestre

O trabalho de Lisca em 2018 no Ceará ficou marcado pela reação histórica na Série A, tirando o máximo do elenco, seja no coletivo ou individual. E com o contrato renovado para o ano que vem, o técnico terá a oportunidade de iniciar uma temporada, participando do planejamento do clube, na formação de elenco e coordenação da parte física do grupo, uma das deficiências vista por ele ao chegar no meio do ano.

Com a pré-temporada iniciando no dia 3 de janeiro e a estreia no dia 16 no Castelão pela Copa do Nordeste, em casa, contra o Sampaio Corrêa, Lisca espera um time competitivo para as disputas do regional, Estadual e Copa do Brasil.

“Será importante participar desde o início, na montagem do elenco, elaborar os treinamentos na pré-temporada, que será curta. Será o momento para pensar em um modelo de jogo, formando um elenco forte, com a competitividade interna aflorada. Queremos 25 jogadores do mesmo nível, bem preparados fisicamente”, enumerou ele.

Lisca terá uma base forte (nomes como Everson, Luiz Otávio, Felipe Jonatan, Richardson e Pedro Ken têm contrato), mas o clube precisará ir ao mercado.

“Desde sábado, já começamos a pontuar algumas coisas e vamos participar da formação do grupo. Sairão alguns, outros chegarão, outros o clube não têm interesse de permanência. Muita coisa bateu nas avaliações minhas, do Robinson e do Segurado e a montagem vai ser bem diferente de 2016”, disse ele, lembrando seu início de ano após salvar o time em 2015 e sair após a eliminação do Cearense.

“Dessa vez virão jogadores de qualidade, e que vêm jogando bem. Naquele ano, as contratações não foram no nível do Ceará. Agora participarei mais ativamente. Precisaremos substituir estes jogadores com inteligência, com nomes até melhores”, disse.

Prioridades

Para Lisca, a prioridade do Ceará tem que ser a Série A, não desgastando a equipe no Estadual e regional. “Precisamos formar dois times fortes. Não adianta ir com toda força nas outras competições e iniciar desgastados na Série A. Trabalharemos mais equilibrados em 2019”.