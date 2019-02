Após dois gols de fora da área, Ceará quer aprimorar fundamento

A atuação do Ceará na vitória por 2 a 1 contra o Altos/PI, no último sábado, na Arena Castelão, não foi das melhores. Os gols marcados pelo Vovô por Samuel Xavier e Felipe Baxola evidenciam uma importante arma para a equipe alvinegra na sequência da temporada: os arremates de fora da área.

Contra defesas fechadas como a do Altos, o fundamento que pode ajudar o Vovô, foi uma orientação do técnico Lisca aos jogadores.

Certamente o treinador detectou o baixo número de tentativas por jogo e aproveitamento. O Ceará, na Série A do Campeonato Brasileiro, sob comando de Lisca, foram 29 jogos e 28 gols marcados, com apenas dois gols sendo de fora da área. Ou seja, apenas 7% dos gols da equipe alvinegra foram neste fundamento. Juninho Quixadá, marcando de fora da área contra o Paraná, na vitória por 1 a 0 em Curitiba, e Leandro Carvalho, diante do Flamengo no Maracanã, na vitória também por 1 a 0.

Primeiros

Este ano até o jogo com o Altos, o Ceará tinha feito apenas um gol de fora da área dos 10 que havia feito, o de Matheus Matias contra o Floresta. No mais, os outros 9, foram de dentro da grande ou pequena área.

O meia Felipe Silva, autor do golaço que deu a vitória ao Alvinegro, destacou o pedido do treinador para arremates de fora da área. "Os times vêm jogar contra o Ceará bem postados, fechados, por uma bola. E o individual tem que sobressair nesse momento, o Lisca mesmo falou para tentarmos o individual dentro do jogo, chute de fora da área. Nesses tipos de jogos o individual acaba sobressaindo, como os chutes de Samuel e o meu".

Elogios

Em seguida, o técnico Lisca parabenizou os dois jogadores pelo belos gols de longa distância que deram a vitória ao Vozão. "Queria parabenizar o Samuel e o Felipe Baxola pelos belos arremates que nos deram os 3 pontos. O Altos veio fechado, marcou muito, cansou pouco e fechou os espaços. O Leandro Campos até pediu desculpas da forma que jogou, mas eu entendi: eles tinham perdido de 7 a 1 para o Santos e estavam enfrentando outro clube de Série A como o Ceará, que em casa tem um retrospecto muito bom. Eles dificultaram bastante a nossa criação de jogadas, além de não estarmos em um bom dia, por isso o gols do Samuel e do Felipe Baxola foram tão importantes para nossa vitória".

Na quarta-feira (13), o Ceará volta a jogar, agora pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, contra o Horizonte, às 20 horas, na Arena Castelão. Com três pontos, o Alvinegro retomará a liderança se vencer a partida.