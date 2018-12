Após dias 'parados', Ceará anuncia 5 reforços e Fortaleza um

A terça-feira foi movimentada no futebol cearense. Foram 5 contratações no Ceará, uma no Fortaleza. O lateral-direito Cristovam, o zagueiro Charles, o meia Chico e os atacantes Willie e Vitor Feijão foram confirmados pelo Ceará, enquanto o Leão anunciou o volante Paulo Roberto.

Além deles, o Ceará se aproximou do volante Fernando Sobral, e o Tricolor de Aço do meia Edinho e do atacante Júnior Santos.

Cristovam, lateral direito de 28 anos, chega ao Vozão para a próxima temporada e deve herdar a titularidade de Samuel Xavier, que pertence ao Sport e não deve ficar. Em 2018, o Cristovam integrou o elenco do Suwon Bluewings, time da Coreia do Sul. No Brasil, sua última passagem foi defendendo a equipe do Paraná/PR, em 2017.

"Estou muito feliz em poder atuar pelo Ceará, que é um grande clube e tem uma camisa de peso. Eu quero ganhar campeonatos com esse time", afirmou o lateral direito.

Já Charles chega para ser a 5ª opção para a zaga, já que as duplas titular (Luiz Otávio e Tiago Alves) e reserva (Valdo e Eduardo Brock), tiveram seus contratos renovados. Charles foi campeão invicto da Copa do Nordeste em 2015, marcando um gol na final.

Para o setor ofensivo, foram anunciados 3 jogadores: um meia e dois atacantes. O meia é Chico, de 27 anos, que estava atuando no futebol coreano pelo Pohang Steelers. No Brasil, sua última atuação foi pelo CRB-AL sendo um dos destaques da equipe, na Série B de 2017. Ele deve disputar posição com Juninho Quixadá e Ricardinho.

"Estou muito feliz em vestir essa camisa. O Ceará é um dos maiores times do Nordeste", afirmou o meia.

Para o ataque, setor mais carente após as saídas de Arthur, Leandro Carvalho, Calyson, o Vovô anunciou Willie e Vitor Feijão, ambos podem atuar nas funções de lado de campo.

O primeiro, de 25 anos, estava atuando no futebol suíço pelo Servette, onde fez 28 jogos e 10 gols, mas se destacou no Vitória/BA.

"Estou muito feliz em retornar ao Brasil e para um time da grandeza do Ceará. A minha expectativa é a melhor possível".

Já Vitor Feijão, de 22 anos defendeu as camisas do Paraná, Coritiba e Criciúma, trabalhando com Lisca no time paranaense.

Fortaleza

O Fortaleza tem sido mais comedido em anunciar reforços, mas já havia contratado o lateral-esquerdo Carlinhos, que estava no América/MG. O atleta está com 32 anos.

No dia de ontem, foi a vez do clube confirmar a contratação do volante Paulo Roberto, de 31 anos, que também atua como lateral-direito. O atleta tem seus direitos federativos ligados ao Corinthians. O jogador tem passagens por Sport, Bahia, Figueirense, Ponte Preta, Athletico Paranaense e vários outros clubes.

Na visão do presidente do Tricolor, Marcelo Paz, o mercado está fechado, porque no fim do ano, os jogadores ficam ouvindo propostas de vários clubes."O mercado vai, naturalmente começando a se recolocar e quem não está empregado fica com medo de não se empregar", disse Paz.

Antes do Natal, Ceará e Fortaleza presenteiam suas torcidas com o que elas gostam: contratações. O Vovô disparou no número de reforços e Leão quer fechar com outros.

7

Contratações já fez o Ceará para 2019

Matheus Mathias e William Oliveira foram os dois primeiros reforços, e ontem mais cinco foram anunciados: Cristovam, Charles, Chico, Willie e Vitor Feijão.

+

O Leão confirmou dois reforços, o lateral Carlinhos e o volante Paulo Roberto, e está perto de anunciar mais dois