Após anunciar acordo com Ceni, Leão começa a montar elenco

Após o "sim" do técnico Rogério Ceni, o Fortaleza quer a renovação de peças importantes do elenco para 2019. Estão na mira agora os volantes Nenê Bonilha e Derley. Bonilha ainda está na capital cearense. Ele pertence ao Vitória de Setúbal, de Portugal, e chegou por empréstimo ao Tricolor do Pici.

Nenê Bonilha foi anunciado em julho deste ano. Com a camisa tricolor, fez 16 jogos, mas não marcou nenhum gol. Após chegada ao Pici, o volante logo ganhou espaço no time titular de Ceni e fez participações importantes no fim do primeiro turno. Na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, apresentou uma lesão na parte posterior da coxa e passou a ser uma baixa na equipe principal. Mas retornou nas rodadas seguintes e viveu a emoção da chegada da filha Maria Eduarda, além do acesso.

Já o volante Derley foi a primeira contratação do Fortaleza para a campanha na Série B. O anúncio foi realizado ainda em novembro de 2017. Foi uma surpresa.

O jogador de 32 anos chegou com o aval de Ceni, mas foi recebido com desconfiança pela torcida. Vindo do Santa Cruz, de um momento complicado da carreira, Derley aproveitou a oportunidade conquistada no Fortaleza, virou peça importante no esquema de Ceni e conquistou o título de campeão.

Ao repórter Carlos Cassiano, da Rádio Verdes Mares, o gerente de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, afirmou que, oficialmente, somente o goleiro Max Walef e o volante Felipe renovaram até 2020 e 2021, respectivamente. Segundo Papellin, a partir de amanhã, a diretoria do Fortaleza vai começar a tratar das renovações dos demais. Ao Diário do Nordeste, o diretor de futebol Daniel de Paula Pessoa não antecipou nomes.

"Estou esperando o Ceni definir. Tudo passa por ele", afirmou. Ainda de acordo com Daniel, os diálogos com Rogério já estão em andamento.

Confirmados

Para 2019, os seguintes os atletas têm um tempo maior de contrato com o Leão: Marcelo Boeck, Bruno Melo, Felipe, Pablo, Tinga, Wesley, Max Walef, Marlon, Romarinho, Marcinho, Matheus Inácio e Diego Tavares. Além disso, o clube tem interesse em Ederson. O atacante fez 18 partidas com a camisa tricolor e marcou três gols na Série B.

Contratação

O Fortaleza informou nesse sábado a contratação do preparador de goleiros Fábio Tepedino, ex-Vasco da Gama. O profissional será responsável pela categoria sub-20.

Fábio Tepedino está fora do time carioca desde junho. Preparador de goleiros, Paulo Santigo treinará os goleiros da categoria sub-17. (Colaborou Thaís Jorge).