Após adiamento, Fortaleza enfrenta o CSA na Arena Castelão

O Fortaleza vai a campo hoje, diante do CSA, na Arena Castelão, a partir das 20 horas. O jogo, que estava marcado para ontem à tarde, não ocorreu porque o time alagoano não chegou em tempo hábil para jogar. Sem voo direto de Maceió para a Capital cearense, o elenco acabou se atrasando após um dos trechos aéreos ser cancelado. Com isso, os clubes consultaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já no fim da noite de sábado e conseguiram a mudança por "questão de força maior", como informou o comunicado oficial da entidade.

Com o adiamento, o técnico Rogério Ceni preferiu fazer um treino extra no dia em que seria a partida para não comprometer a preparação física. E depois, voltou a concentrar todo o seu elenco.

Para este confronto, que é válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, há um tabu a ser quebrado: desde 2001 o Leão não consegue vencer o CSA. E o detalhe é que nos dois últimos anos, as equipes protagonizaram partidas emocionantes e decisivas. Em 2017, decidiram a Série C do Campeonato Brasileiro, com o título indo para os alagoanos. Um ano depois, o Leão do Pici levantou a taça de campeão da Segundona, conseguindo o acesso ao Brasileirão, tendo o CSA na sua esteira, na vice-colocação.

Mesma equipe

Para a partida desta segunda-feira (28), o técnico Rogério Ceni não deve fazer mudanças. Sem poder contar com o zagueiro Juan Quintero e o volante Gabriel Dias, que ainda não estão regularizados, ele deve repetir a mesma formação. A única novidade pode ser a entrada de Edinho, que está apto a atuar.

Com isso, o time titular deve ser: Marcelo Boeck; Tinga, Roger Carvalho, Patrick e Bruno Melo; Paulo Roberto, Felipe e Marlon; Romarinho (Edinho), Ederson e Júnior Santos.

Ingressos

Mandante da partida, o Fortaleza emitiu nota oficial na qual explica como os torcedores devem proceder. Quem puder ir à partida hoje não precisa se preocupar em trocar o bilhete. O que o torcedor adquiriu será validado. Caso não possa comparecer à Arena Castelão, "basta procurar o clube com ingresso na mão a partir de terça-feira, dia 29 de janeiro, para ressarcimento", informou a nota.

CSA

Depois de chegar atrasado à Capital cearense, o elenco do CSA treinou no estádio do Ceará ontem, encerrando a preparação para a partida de hoje, na Arena Castelão.

O técnico Marcelo Cabo já tem um time definido na cabeça para entrar em campo diante do Fortaleza. A formação deve ser essa: João Carlos; Celsinho, Rony, Luciano Castán e Pedro Rosa; Dawhan, Amaral, Régis, Matheus Sávio e Didira; Patrick.