Agora o Tricolor em duas frentes

Um olho no futebol, o outro no calendário. O Fortaleza joga hoje em João Pessoa, Estádio Almeidão. Enfrenta o Botafogo, Estrela Vermelha. Na quarta, dia 6, já encara o Barbalha no Castelão. O Botafogo é o vice-lanterna do Grupo B do Nordestão, com dois pontos, dois empates. O Fortaleza é líder do Grupo A, com quatro pontos, uma vitória e um empate. O Botafogo empatou com o Santa Cruz e com o Salgueiro. O Fortaleza ganhou do Náutico e empatou com o CSA. Não posso ainda opinar sobre a produção do Botafogo, pois, além de o time estar todo renovado, não o vi jogar. Do grupo conheço apenas Adalgiso Pitbull, atacante que jogou no Icasa (2013), Guarany de Sobral (2014) e Guarani de Juazeiro (2015). O treinador do time é paulista de nome pomposo: Evaristo de Toledo Piza. Quanto ao Fortaleza, Rogério Ceni é incisivo quando diz que o time ainda está em formação. Na opinião do próprio treinador, carece de um camisa 10. O Leão, como todos os demais, está na fase de ajustes. Mas, pelos dois jogos que vi, experimenta razoável processo de evolução. Rogério Ceni busca a formação ideal. Às vezes a alcança num toque.

Algoz

O Ferroviário começa amanhã a segunda fase do "estadual" exatamente contra o seu algoz, o Atlético, de quem perdeu (3 x 2) na estreia. Naquele jogo, Anderson Sobral e Rômulo foram os destaques do Atlético. O Ferrão, favorito, foi surpreendido. Taí nova oportunidade de encarar o Atlético, mas desta vez conhecendo o potencial do adversário.

Estreia

Amanhã a aguardada estreia do Ceará. Enfrenta o Floresta no Castelão. Três dias depois, enfrentará o Central em Caruaru pela Copa do Brasil. A prioridade certamente é para a disputa que paga mais, ou seja, a Copa do Brasil. As cotas são levadas em consideração. Teoricamente o time misto do alvinegro dará conta da missão contra o Floresta. A conferir.

Momento

Saber o momento de usar a equipe principal ou o time misto é sábia decisão do treinador. Raciocínio válido para Ceará e Fortaleza que têm elenco maior. As circunstâncias é que determinarão qual será a formação ideal para cada partida. Nesta parte, um erro de avaliação pode ser incontornável.

Seguro

No programa A Grande Jogada, Juninho, meia do Ceará, concedeu ótima entrevista. Pelo que ouvi, conclui: é profissional íntegro, dedicado, que leva muito a sério o que faz. E também um ser humano admirável que tem bons princípios. Notei quando ele, sempre com muito respeito, referiu-se a situações e aos companheiros.

Disputa

Será salutar a luta pela vaga de titular na lateral-esquerda do Fortaleza. O time está bem servido com Carlinhos e Bruno Melo. Pelo menos no momento me parece que as condições são mais favoráveis a Bruno Melo, que já vem do ano anterior. Carlinhos está chegando. Como há jogos demais, os dois terão vez.