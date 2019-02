A VOLTA DO 'TANQUE'

Todas as expectativas depositadas neste sábado, a partir das 19h30 (de Brasília) para o UFC Phoenix, no Arizona (EUA), em evento que marca o retorno de um dos lutadores mais temidos do mundo: o ex-campeão Cain Velásquez (foto). O californiano de origem mexicana lutou pela última vez em julho de 2016, quando bateu Travis Browne por nocaute técnico.

E o que os fãs mais se perguntam é como será este Cain Velásquez que estará em ação depois de tanto tempo e, inclusive, tendo passado por quatro cirurgias delicadas que o deixaram fora de ação por tanto tempo.

O fato é que Velásquez, além de se provar no UFC Arizona, estará enfrentando um dos melhores lutadores da categoria peso-pesado do UFC, o camaronês Francis Ngannou.

Ex-desafiante ao cinturão, Ngannou tem a maior envergadura da divisão - com 2,11 metros de altura e um poder de nocaute assustador -, ele pode resolver o combate em poucos segundos.

Portanto, é hora de saber se o 'tanque' irá corresponder ao que esperam os mais assíduos torcedores do UFC. Uma coisa é certa: é muito bom ter Cain Velásquez de volta.

O maior algoz do brasileiro Júnior Cigano é, sem dúvida, um exemplo de profissional, daqueles que dá gosto ficar na frente da televisão prestigiando a sua performance. Palpite para essa luta é difícil.

De um lado, um ex-campeão imprevisível, capaz de surpreender a todos com o seu vigor de peso-meio-pesado disfarçado de peso-pesado; do outro um dos maiores talentos da nova geração dos homens mais temidos do mundo. Façam suas apostas e fiquem atentos a mais um duelo que pode fazer a diferença na rota do cinturão.

Gracie em ação

Olho vivo, também, na estreia do brasileiro Kron Gracie no UFC, que pelo sobrenome dispensa apresentações. O filho do ex-lutador de vale-tudo, Rickson Gracie, irá enfrentar o americano estiloso Alex Caceres, em luta válida pela categoria peso-pena. Boa oportunidade para o faixa-preta de jiu-jítsu brasileiro começar a fazer seu nome no maior evento de MMA do mundo, já que estreia, de cara, no card principal do UFC Phoenix.

O brilho de Adesanya

Se Robert Whittaker e Kelvin Gastelum não lutaram no último sábado, eles têm muito a se preocupar com um tal nigeriano que já provou a que veio no UFC. Israel Adesanya não só bateu Anderson Silva como ganhou o respeito e a admiração do Spider, e ainda causou ciúmes a outros lutadores, como Paulo Borrachinha e Chris Weidman. De uma forma ou de outra, o nigeriano chegará a disputar o título dos médios do UFC, e de forma realmente merecida.