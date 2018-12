A vantagem da continuidade

Conversei com o técnico do Ferroviário, Marcelo Vilar, pessoa pela qual tenho muita admiração. Conheci Marcelo ainda no juvenil do Ceará. Depois, jogador profissional campeão. Depois técnico campeão. Hoje, respeitado treinador. Ele, com amplo conhecimento de causa, falou sobre o Ferrão. Conhece as limitações, mas buscará na superação a quebra desses limites. Cuida de montar seu time à base dos princípios que estabeleceu ao longo de sua vida dentro e fora de campo: responsabilidade, compromisso e competência. A permanência de Marcelo no Ferrão, Ceni no Fortaleza e Lisca no Ceará deu o ar de continuidade que há muito não se via em conjunto no futebol cearense. Essa continuidade é benéfica porque mantém a filosofia vitoriosa do ano mais iluminado dos últimos tempos no futebol cearense. Quando um treinador sai, quebra a sequência. Leva a um novo iniciar, fato que, não raro, demanda tempo para as devidas adaptações. Ceni está orientando a formação do grupo 2019. Lisca está orientando a formação do grupo 2019. Vilar está orientando a formação do grupo 2019. Em comum uma coisa: a manutenção da filosofia que deu certo.

Contraste

Não é a postura do treinador que o leva ao êxito ou ao fracasso. Vejam o contraste entre Lisca e Ceni. O primeiro extrovertido, brincalhão, afeito às extravagâncias nas comemorações. O segundo discreto, fechado, comedido. Mesmo assim, os dois saíram vitoriosos em seus projetos. Conclusão: o conhecimento é que vale.

Discreto

Marcelo Vilar adota a linha comedida de Ceni, mas é aberto. Ceni mantém reserva quanto a entrevistas. Vilar é acessível. Vai aos programas, encara desafios. Sabe rebater com inteligência as observações desfavoráveis. Não lembro de Ceni em nenhum programa ao vivo local. Vi Ceni ao vivo só em programas de TV do Sul/Sudeste.

Brincadeira

Em 2015, minha querida Yara Alves, dona de uma academia em Morada Nova, professora de zumba, estava no estúdio da TV Diário. Lisca também estava. Ele fez uma promessa: se livrasse o Ceará da queda para a Série C, viria ao estúdio dançar Rumba com a Yara. Lisca segurou o Ceará na B, mas um desencontro de datas não permitiu a dança. Toparia agora?

Gostei da permanência de Ricardinho no Ceará para a temporada 2019. Apesar de, em alguns momentos, a torcida ter pego no pé dele, Ricardinho mostrou futebol de qualidade para continuar no Vozão. Ricardinho é muito inteligente. Sua perfeita leitura de jogo e facilidade de expressão me fazem entender que será comentarista de TV quando encerrar a carreira.

Amanhã, o Fortaleza promove o lançamento do seu uniforme Glória, versão 2019. É a tradicional camisa número 2 do Leão (branca). Será no estacionamento do RioMar Fortaleza, às 16hs. Está sendo mantido em sigilo o desenho da Glória 2019. Nos bastidores comentam que o novo uniforme terá apenas uma estrela sobre o escudo, alusão ao título do Série B.