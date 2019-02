A esperança nos primeiros gols

O atacante Roger veio para o Ceará, segundo ele próprio, para resgatar uma dívida futebolística que tinha com o clube, ou seja, o insucesso na primeira passagem. Na vitória sobre o Guarany, Roger marcou dois gols. Será teoricamente o início do resgate? Bom, mas qual o preço total do resgate? Quantos gols terá de marcar para zerar a dívida? Isso é subjetivo. Quero acreditar que fundamental será a marcação de gols nos clássicos porque estes consagram os atletas. Os clássicos fazem a diferença. A propósito de dívida, lembrei agora do atacante Bill, cujo verdadeiro nome é Rosimar Amâncio, atualmente jogando no Chiangrai United da Tailândia. Há alguns dias ele, via WhatsApp, participou do programa A Grande Jogada, comandado por Antero Neto. Simpático, falou rápido das coisas do futebol. No dia 2 de janeiro de 2014, quando chegou para o Ceará, prometeu assinalar 40 gols na temporada. Não cumpriu, mas marcou muitos gols importantes. Assim também é a situação de Roger. Não será o número de gols que representará o resgate da dívida, mas a importância dos gols marcados em jogos decisivos. Os gols diante do Guarany são apenas o início.

Posição

Há algum tempo, o goleiro do Fortaleza Marcelo Böeck ocupava a posição de melhor goleiro do futebol cearense. Depois, essa posição foi ocupada por Everson, goleiro do Ceará, hoje no Santos. Agora quem ocupará o trono de melhor? No momento, não há destaque especial nessa posição.

Vai ficando

Já vi muita gente dizendo que Ricardinho não tem mais o mesmo futebol, nem o mesmo fôlego, nem a mesma raça. Ora amigos, se ele tivesse tudo isso do mesmo jeito na época em que aqui chegou, aí era milagre da natureza. Mesmo assim, Ricardinho vai ficando. Continua competente. A experiência o fez descobrir atalhos. Nada de correria. Saber dosar energias é também virtude. Ricardinho sabe.

Clássico

Vem aí o primeiro clássico centenário, Fortaleza x Ceará. Será no dia 10 de março no Castelão. Haverá um setor onde as torcidas do Ceará e do Fortaleza ficarão juntas, na maior cordialidade tão própria do mundo civilizado. Iniciativa que, gradualmente, poderá ser introduzida nos demais setores. Quanto a esta última parte, só acreditarei vendo.

Há consciência entre os conselheiros tricolores de que o Fortaleza ainda não tem uma formação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Conversei com o conselheiro Geraldo Luciano. Ele disse que o presidente Marcelo Paz também comunga com o mesmo pensamento. Portanto, esforços serão feitos para, em tempo hábil, haver a montagem de um time padrão Série A.

Ídolos. Gustagol, ex-Fortaleza, está muito bem no Corinthians. Segue marcando gols, bem ao seu estilo. Quero crer que sua afirmação acontecerá normalmente e há de continuar assim. Já o atacante Arthur, ex-Ceará, não tem tido ainda iguais oportunidades no Palmeiras. Não tenho dúvida de, quando tiver, também terá êxito porque é um artilheiro nato.