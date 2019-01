Sabe aquela dor de cabeça que começou por conta de uma preocupação com algo que você tem para resolver? Uma dor de estômago que apareceu depois de uma raiva muito grande? Uma doença psicossomática? Esses são alguns exemplos de como as emoções podem afetar as nossas vidas.

Somos constantemente estimulados sensorialmente para sentir, explica Pilho Silva, empresário, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística (PNL), ciência que estuda como as programações mentais (registros) das pessoas vão agir nas emoções e na maneira de se comunicar. Torna-se imperiosa, portanto, a capacidade de canalizar a energia das emoções para ações e comportamentos positivos e construtivos, afinal emoções alinhadas levam a comportamentos adequados, argumenta o profissional.

Quem está se preparando para concursos também deve cuidar das suas emoções. Os resultados positivos desse cuidado consigo mesmo vão se refletir em todos os aspectos da vida, inclusive nos estudos e na área profissional.

Por que cuidar das suas emoções?

Pilho Silva explica que inteligência emocional é a habilidade que um indivíduo pode adquirir para aprender a gerenciar suas emoções. Ele sinaliza que as emoções vêm programadas na matriz dos nossos cérebros (no cérebro límbico ou emocional) e, pelo fato de não termos uma cultura social que direcione ou eduque as emoções, acabamos aprendendo com a vida de maneira andragógica, isto é, pelas experiências. A consequência disso é o desenvolvimento de alguns comportamentos inadequados por conta de emoções mal administradas, pontua.

A empresária Layanne Silva, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, comenta que as emoções têm um poderoso efeito no nosso sistema nervoso, podendo equilibrar ou desequilibrar, conforme o tipo de emoção e a sua gestão. Ela cita o exemplo do medo, o qual pode gerar ansiedade, nervosismo e estes, por sua vez, podem criar uma espécie de “confusão neurológica” que leva o indivíduo a ter “esquecimento”, aquele verdadeiro apagão de todo o conteúdo que ele passou horas para decorar.

Quando a pessoa adquire a habilidade de gerir essas emoções que podem atrapalhar, essa energia emocional pode ser canalizada para gerar foco, força e determinação, o que pode impactar diretamente em seu sucesso, aponta Pilho Silva.

Na prática

As emoções são um conteúdo prático. Não se aprende a sentir com o lado racional. O equilíbrio entre as faculdades do pensar e do sentir representam o treino para desenvolver essa capacidade, ensina Pilho Silva. “Existem cursos e treinamentos que se dedicam a trabalhar essas competências e acredito ser um dos melhores investimentos que uma pessoa pode fazer por si mesma. O autoconhecimento é a porta de entrada para se tornar capaz de desenvolver inteligência emocional”, opina.

Layanne Silva acrescenta que segundo a PNL, nós somos frutos das nossas experiências. Por esse motivo, encontramos na nossa história de vida registros que ficaram marcados e nos influenciam negativamente, afetando nossos comportamentos, emoções e relacionamentos. Encontramos guardados em nossos registros alguns padrões que afetam diretamente nossas emoções, gerando inseguranças que se manifestam sabotando nossos resultados pessoais e/ou profissionais.

Nos estudos para concurso, argumenta, esses registros podem atrapalhar o aprendizado, o desenvolvimento e o desempenho na hora das avaliações. Crenças limitantes sobre si mesmo (“Não consigo ser aprovado entre as vagas dos classificados”, Esse concurso é muito difícil” etc), autopercepção através de uma identidade enfraquecedora (“Não sou bom em matemática”, “Aprendo muito devagar” etc) e muitos outros processos podem atrapalhar nosso desempenho.

“O autoconhecimento se torna essencial para a identificação interna dos aspectos a serem alinhados para construir resultados extraordinários. Essa habilidade é o que difere as pessoas de insucesso das pessoas de sucesso”, considera Layanne Silva.

Vida de qualidade

A inteligência emocional é um dos quatro pilares de sustentação de uma vida de qualidade, que implica diretamente no sucesso seja na área pessoal, social ou profissional. Os pilares são:

- Inteligência emocional;

- Autoestima;

- Comportamentos;

- Relacionamentos.

Eles estão intrinsecamente ligados e o equilíbrio deles é a grande chave para o verdadeiro sucesso pessoal, em concursos públicos ou outras áreas.

Fonte: Pilho Silva, empresário, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística (PNL)