Zunzunzum: Uma nova personagem

00:00 · 14.01.2017

Alice Wegmann caracterizada como Marina ( Foto: Mauricio Fidalgo )

Alice Wegmann volta à novela "A Lei do Amor", mas agora na pele de Marina

Ela entra na igreja no dia do casamento de Tiago (Humberto Carrão) e Letícia (Isabella Santoni). Cabelos longos, óculos escuros. Assiste à cerimônia sem ser notada por ninguém.

Assim é a chegada de Marina, personagem de Alice Wegmann, que volta à novela "A Lei do Amor" no capítulo de segunda-feira, dia 16.

"Ainda estou descobrindo a Marina, mas já deu para perceber que é uma menina com muita convicção e despachada", adianta a atriz.

Marina será uma suposta irmã gêmea de Isabela, que virá com sede de vingança pelo atentado à garçonete, já nos próximos dias.

Apesar de ser uma surpresa para o público, a atriz já sabia das duas personagens desde o começo da trama.

Visual

Para interpretar a personagem, Alice passou por uma grande mudança no visual.

Os cabelos estão mais escuros, mais longos e a franjinha que era marca da personagem Isabela, também interpretada pela atriz, deixa de existir.

Assim como a caracterização, o figurino de Marina não lembra em nada o de Isabela. É bem básico, estilo jeans e camiseta. "Nem minha família me reconhece direito. Ainda tem gente que toma um susto quando me vê de costas. Outro dia me procuraram na academia e ninguém achava", diverte-se.

Novela

A atriz Regiane Alves comentou sua saída da novela "A Lei do Amor". Sua personagem, Beth, foi assassinada por Magnólia (Vera Holtz). "Foi uma surpresa, mas entendi", afirmou Regiane. "Para a trama, foi importante essa morte".

Polêmica

Antes mesmo da estreia, o canal Sky cancelou a exibição de série sobre Michael Jackson, após a filha do cantor dizer que se sentia ofendida por um ator branco, Joseph Fiennes, interpretar seu pai.

Lindsay Lohan apagou todas as fotos do seu Instagram. Assessor da atriz explica: "Ela está em fase de renovação"

2

Milhões de reais. Esse é o valor da Ferrari 458 Itália amarela que o cantor Eduardo Costa comprou do colega sertanejo Gusttavo Lima. Ele usou seu avião particular como moeda na negociação do carro e fez questão de postar no Instagram foto com a máquina

"Ser mãe é difícil", comentou Kate Middleton, mãe de George e Charlotte, frutos do seu casamento com o príncipe William

Em alta

Rodrigo Sant'Anna, que ficou famoso como a Valéria do "Zorra Total", começa em setembro a gravar nova série de humor no Multishow. Ele será uma dona de casa, mãe de 13 filhos e que trabalha como catadora de lixo. Em 2015, ele fez sucesso no canal com a série "Os Suburbanos"